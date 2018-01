"La inteligencia artificial nos permitirá ahorrar millones de dólares", entrevista a Dr. Yong Rui (CTO de Lenovo)

Lenovo aprovechó el CES 2018 de Las Vegas para presentar una gran cantidad de dispositivos. Estamos ante una empresa con una visión de la tecnología muy amplia y eso se nota directamente en el catálogo de productos que nos mostraron en la feria: desde un portátil con procesador Qualcomm hasta unas gafas de realidad virtual independientes, pasando por los nuevos Thinkpad, cámaras de bolsillo y un altavoz con Google Assistant integrado.

Durante el evento tuvimos la oportunidad de hablar con Dr. Yong Rui, CTO y Senior VP de Lenovo. Después de casi veinte años trabajando para Microsoft y colaborando en productos como Bing Search o Hololens fue contratado en 2016 para liderar una potente inversión en inteligencia artificial, IoT y Big Data de 1.200 millones de dólares durante los próximos cuatro años.

Los asistentes inteligentes han sido sin duda alguna las estrellas de este año. Todas las miradas están puestas en este sector, con una demanda y hype cada vez más creciente. Sobre estas tecnologías de software e investigación y otros temas relacionados con el foco de Lenovo para los próximos años hacemos un repaso que pasamos a compartir con vosotros.

Apuesta total por la inteligencia artificial

Hemos visto el nuevo altavoz con Google Assistant, portátiles con Alexa y todo tipo de dispositivos inteligentes. ¿Es la Inteligencia Artificial la mayor tendencia en el CES? ¿Ha dejado ya atrás a la realidad virtual como tecnología de moda?

Bien, bien. Depende de cómo definas inteligencia artificial ya que están relacionadas. Como suelo comentar, hace 61 años que se creó el término y si le preguntas a diez personas qué hace, recibirás diez respuestas diferentes. Cubre un área muy muy amplia, entre las cuales una de sus ramas es la visión por computador. Aquí tratamos sobre cómo una máquina puede entender y reconocer objetos. Por otro lado tenemos la visión en 3D, donde con dos cámaras miras un objeto e intentas reconstruirlo en tres dimensiones.

Es en este punto donde convergen y están relacionadas la IA y la realidad virtual. Necesitas saber si tus ojos están apuntando en la correcta dirección, el ángulo y la distancia. Cuando se habla de IA, también deberíamos hablar de machine learning. Pero definitivamente sí, es una gran tendencia hoy en día.

La IA y la realidad virtual están muy relacionadas. Las imágenes de las gafas VR deben mostrarse en el ángulo correcto y la distancia óptima y esto se mejora con machine learning, una rama de la inteligencia artificial.

Muchos todavía vemos los dispositivos inteligentes simplemente como objetos conectados. ¿Cómo podemos conseguir que la inteligencia artificial mejore y sea más amigable al usuario?

La inteligencia artificial también puede ayudar a las personas. Está detrás pero sirve de ayuda diariamente a muchos médicos para detectar y analizar tumores a través de imágenes. Con rayos X o resonancias magnéticas la inteligencia artificial por si sola consigue peores resultados que el especialista, pero con la ayuda de la IA el doctor logra tomar las decisiones correctas en un mayor porcentaje. Nuestro trabajo se centra en deep learning, donde hemos conseguido muchos resultados en diferentes competiciones.

Un ejemplo más cercano.

Por ejemplo en tu móvil tienes centenares de imágenes y fotos. Hoy podemos clasificarlas por fecha, pero gracias a la visión por computador desde el propio móvil se podría mostrar automáticamente las imágenes que reconozca como mi hijo.

Google Fotos dispone de una función similar.

Sí, pero en Lenovo también tenemos un equipo dedicado para reconocimiento de eventos como cumpleaños o excursiones. Por otro lado mejoramos además la traducción automática de voz. Ahora mismo se guarda el archivo y se muestra, pero el proceso no es suficiente eficiente. Estamos hablando y el audio se guarda en el dispositivo, pero el siguiente paso es entender qué se está diciendo. Una comprensión del lenguaje natural capaz de identificar la frase, los verbos, el significado, si es una pregunta o si significa algo más.

También tenemos un equipo para machine learning, que nos ofrece una serie de herramientas para potenciar las distintas ramas de la inteligencia artificial. Deep learning es la rama más popular ahora, hace 20 años eran los Modelos ocultos de Márkov y antes de eso la regresión logística. Todo son herramientas para mejorar la inteligencia artificial en uno u otro ámbito.





Lenovo dispone de tres unidades de negocio: PC, móvil y centro de datos. Además de Lenovo Research y su 'Artificial Intelligence Lab' con más de cien trabajadores donde entre otros proyectos presumen de haber presentado el año pasado los primeros prototipos funcionales flexibles, los



La primera de ellas es el producto. Se trata del núcleo duro de Lenovo. Distintos productos se nutren del departamento de inteligencia artificial como pueden ser los primeros Yoga o las gafas de realidad aumentada y virtual, un apartado que se nutre directamente de la mejora de algoritmos como Dr. Yong Rui nos explica su visión para Lenovo y cómo está distribuida para poder crear los distintos productos de hardware. Unos dispositivos que a través de las tecnologías de IA quieren que sean realmente inteligentes. De 'dispositivos' a 'dispositivos + nube'.Lenovo dispone de tres unidades de negocio: PC, móvil y centro de datos. Además de Lenovo Research y su 'Artificial Intelligence Lab' con más de cien trabajadores donde entre otros proyectos presumen de haber presentado el año pasado los primeros prototipos funcionales flexibles, los Lenovo CPlus y Folio: un móvil que se ajusta a la muñeca y una tablet de doble pantalla . También presumen de su departamento de Computación en la nube, donde se encargan de reducir la energía necesaria de cada servidor para efectuar las diversas tareas a través de la inteligencia artificial. Desde hace dos años sus esfuerzos como director de tecnología han ido enfocados en al menos cuatro temáticas, donde de una manera muy estudiada nos la pasa a resumir. Todas ellas empiezan por la letra 'P'.La primera de ellas es el producto. Se trata del núcleo duro de Lenovo. Distintos productos se nutren del departamento de inteligencia artificial como pueden ser los primeros Yoga o las gafas de realidad aumentada y virtual, un apartado que se nutre directamente de la mejora de algoritmos como SLAM . Es sin duda un campo donde Lenovo tiene puestas muchas esperanzas, tal y como nos comentaba en verano del año pasado Alberto Ruano, director de Lenovo Iberia

¿Comparte Lenovo estos avances en tecnología e inteligencia artificial con otras marcas?

No. La transferencia de tecnología se realiza internamente desde 'Research' a nuestros productos. Dispositivos como el Lenovo Yoga y su pantalla que gira 360º se presentaron primero hace diez años en los departamentos de investigación, para después al cabo de mucho tiempo comercializarlos. El objetivo es trasladar la innovación a los productos.

El objetivo del 'Artificial Intelligence Lab' es la búsqueda de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a desarrollar nuevos productos y mejorar los procesos. Los Lenovo Yoga o el primer prototipo de móvil flexible son algunos ejemplos.

¿En qué otros campos la investigación en inteligencia artificial es útil para Lenovo?

La segunda P es de procesos. ¿Qué es un proceso? Mi carrera ha estado centrada en el software y hay una gran diferencia entre Lenovo y Microsoft. En los segundos no hay cadena de suministro. Haces el programa y empiezas a vender. Aquí necesitamos saber cuántas unidades vamos a vender antes incluso de ponerse a la venta. Tanto si nos pasamos como si nos quedamos cortos perdemos dinero. La inteligencia artificial nos ayuda a mejorar la eficiencia de estos procesos.

¿Es mejor la IA que la experiencia de los mejores trabajadores?

Hace seis meses iniciamos una pequeña competición interna. Equivalente a los torneos de Alpha GO pero más allá del entretenimiento. Una competición entre nuestros mejores gestores de la cadena de suministro y una serie de algoritmos que representan a la máquina. Cada mes un total de, no recuerdo el número exacto, 30 modelos distintos se ejecutaban. ¿Cuántas partes pedimos? Al principio las máquinas predijeron peor que los expertos humanos, pero en los dos últimos meses han empezado a aprender de los errores, ganar y predecir mejor.

"Iniciamos una competición interna hace seis meses entre nuestros expertos y los algoritmos inteligentes para mejorar los procesos. Al principio perdían, pero las máquinas han aprendido de sus errores y desde los últimos dos meses ya ofrecen mejores resultados."

Por ejemplo con el Moto Z Play. En enero, ¿cuántas piezas necesitamos? Suponiendo que tuviera un centenar de piezas. ¿Cuántas? ¿110? ¿105? ¿106? Predecir el proceso no es el producto, pero es una parte muy importante para crearlo. Si podemos optimizarlo con la inteligencia artificial, nos ahorraremos millones de dólares.

Asistentes sí, pero sin olvidar la seguridad

Las otras dos áreas clave para resumir la estrategia de Lenovo son la perspectiva y las personas. En la primera se quiere utilizar la IA para predecir qué tendencias tendrán más éxito y trabajar en esa dirección. Por otro lado, el equipo formado en ese sector podrá también colaborar en ámbitos más concretos como la realidad aumentada, altavoces inteligentes o productos de Smart TV.

Tengo otra 'P'. Hablame de privacidad.

De hecho tengo otras dos, pero creo que cuatro eran suficientes (risas). Más centradas de puertas adentro como promoción y demás.

Muchos usuarios tienen dudas sobre la seguridad de los nuevos dispositivos inteligentes que están llegando. ¿Vamos hacia un mundo con más o menos privacidad?

Lenovo está muy comprometido con la protección de la privacidad. Disponemos de otro departamento que me reporta directamente enfocado en la seguridad y privacidad. Para todos y cada uno de los productos que lanzamos se realizan toneladas de análisis y tests para asegurarse que todos los aspectos de privacidad y seguridad están protegidos. Muy muy serios en este aspecto. No solo en un país o en un idioma, sino en todos ellos.

"En Lenovo somos muy serios acerca de la privacidad y seguridad. Para todos y cada uno de los productos que lanzamos realizamos toneladas de análisis y tests."

¿Cuál es vuestra relación con Google Assistant? Sin tener acceso a los datos que ellos controlan, ¿podéis aseguraros que es seguro? ¿Existe un feedback fluido entre las dos compañías?

La alianza con Google es relativamente nueva para el asistente de voz. Pero estoy seguro que ambas compañías nos tomamos muy en serio los aspectos de seguridad y privacidad para proteger a los usuarios. Desde el principio se ha trabajado para optimizar e integrar Google Assistant en nuestros dispositivos. Es el mismo framework para todos y hemos visto que es seguro.

En portátiles como el Lenovo ThinkPad X1 Yoga se ha añadido compatibilidad con Alexa lo que nos ha llevado a varios preguntarnos; ¿dónde está Microsoft Cortana?

Si estuviera en Microsoft podría contestar a esa pregunta, pero no es el caso. Creo que Cortana está todavía ahí, queremos ofrecer múltiples opciones a nuestros usuarios. Ofrecer flexibilidad a distintos usuarios para poder hacer diferentes tareas.

Una Lenovo preparada para lo que viene: Edge computing y 5G

Hemos hablado de la potencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo afectará a Lenovo la llegada de las nuevas tecnologías? Por ejemplo los ordenadores cuánticos y su enorme potencia. IBM ya tiene listo un modelo de 50 qubits, ¿qué oportunidades se crearían?

Los ordenadores cuánticos no están listos. Debemos tener en cuenta es que no están aquí. Harán falta años. Los modelos presentados, como el de IBM, sirven para realizar tareas especificas, no tareas generales. Supongamos que algún día llegan, el primer paso que deberemos hacer será corregir las encriptaciones. Hoy en día tenemos máquinas regulares, no cuánticas. El día que lleguen será más fácil romper las encriptaciones, lo que es bastante peligroso, y deberemos adaptarnos, pero todavía no están listas. En caso que lleguen en el futuro sí ayudarían a la inteligencia artificial.

Otra de las tecnologías que todas las empresas tienen en mente es el '5G'. ¿Qué tipo de productos de Lenovo se verán más beneficiados con su llegada?

Es un campo muy interesante. El 5G está llegando. Para 2020 estamos preparando una serie de herramientas. Esta tecnología materializará dos conceptos muy importantes: por un lado IoT (Internet of Things) y por otro permitirá activar lo que se llama como 'Edge Computing' o 'Fog Computing'.

En el suelo tenemos los dispositivos, arriba la computación en la nube. Pero por el medio aparece el Edge Computing y sus interesantes aplicaciones. Por ejemplo si visitamos Holanda y sus molinos de viento produciendo electricidad y demás, el ancho de banda es limitado al estar en zonas apartadas. Con la llegada del 5G podremos monitorizar mejor los procesos, ver la cantidad de energía generada, medir el viento, etc. Esta conexión entre los dispositivos y la nube será posible gracias al 5G. Tres niveles de computación inteligente, en la tierra, en la nube y entremedio.

