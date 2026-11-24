Jimmy Wales llega a las oficinas de Webedia solo, sin asistentes, ataviado con un jersey de cuello alto y una mochila. Acaba de llegar a Madrid para recoger el premio Xataka Leyenda 2026 y no desprende la grandilocuencia que otras figuras de la tecnología sí se esfuerzan en proyectar. Al fin y al cabo, Jimmy Wales tan solo fundó la Wikipedia, una de las mayores obras colectivas de la humanidad y una de las innovaciones tecnológicas más duraderas de internet.

El contraste entre su legado y su figura es llamativo y él es consciente. Los Premios Xataka se celebran esa misma noche, pero nosotros nos sentamos a mediodía, en la Arena de Webedia, a charlar tranquilamente durante 40 minutos. Me interesa su visión sobre el futuro del conocimiento, de la Wikipedia, de la IA y sobre las decisiones personales que le han llevado a ser quien es. Se abre una Coca-Cola, el equipo de producción nos da paso y comenzamos a hablar.

Puedes ver la entrevista completa en nuestro YouTube.

"Siempre digo que soy un optimista patológico, siempre pienso que todo está bien, así que necesito pesimistas alrededor para recordarme que no todo va bien", me explica. La afirmación me sorprende. Navegando hoy en día por internet, cuesta entrever optimismo: las constantes amenazas sobre el fin de la humanidad, la ruptura de las comunidades digitales, la fuerte desconfianza hacia las instituciones. Vivimos tiempos pesimistas.

Wales es consciente de ello. Su primer libro, publicado en octubre de 2025, se titula Las siete reglas de la confianza. Aún no se ha editado en español, pero una versión traducida ya está en el horno. "Llevo tiempo observando los muchos problemas que han aparecido en la sociedad debido al declive de la confianza. Si miras la encuesta del barómetro de confianza de Edelman, ha habido una caída real de la confianza en las empresas, en el periodismo y en la política. Y esto ha dado pie a muchos problemas sociales", explica.





La naturaleza de este problema está en el corazón de la Wikipedia, un proyecto nacido en 2001 sobre una premisa inamovible: la confianza. Los lectores deben confiar en que la información que leen es correcta; los editores deben confiar los unos en los otros para volcar datos precisos; el propio Jimmy Wales, cuando entregó la enciclopedia a a Wikimedia Foundation, confió a ciegas en la humanidad para gestionar una fuente primordial de conocimiento.

"Es un proyecto muy confiado, muy abierto a que cualquiera venga, se una y participe", razona. Y lo fue desde el inicio. La Wikipedia nació como proyecto paralelo a la Nupedia, una enciclopedia cerrada a la producción intelectual de expertos. "En la Nupedia todo iba de arriba abajo. Había un proceso de siete pasos para conseguir publicar cualquier cosa. Tenías que enviar tu currículum por fax para demostrar que estabas cualificado", explica. Era lento.

Wales se dio cuenta muy pronto de que la Wikipedia funcionaba mejor precisamente porque su lógica era horizontal, no vertical, y porque la producción de artículos se anclaba a la comunidad, a los propios usuarios: "Esa transición hizo que, de repente, la comunidad fuera libre para empezar, divertirse y hacer algo de lo que sentirse orgullosa".

Wikipedia ayer, Wikipedia mañana

Llevo años pensando en la imposibilidad de gestar la Wikipedia en nuestra era. 25 años después de su nacimiento, son pocos los proyectos digitales sustentados sobre el altruismo antes que sobre el negocio. Si alguien crea algo, lo hace por dinero. Le traslado a Jimmy Wales estas ideas y le pregunto por el dinero que perdió al no convertirla en una empresa monetizable: "Poner Wikipedia bajo una estructura sin ánimo de lucro fue algo muy poderoso. Marcó una diferencia enorme en nuestro crecimiento y en la confianza que la gente deposita en nosotros".

¿Se arrepiente de algo? "No tengo arrepentimientos". Y añade: "Lo que siempre digo es que, en general, le caigo bien a la gente y los tech bros no suelen caer bien. Así que creo que me ha ido bien". Razón no le falta.

Autodefinido como optimista, no es de extrañar que vea un futuro próspero para la Wikipedia, mañana y también dentro de medio milenio: "Creo que Wikipedia es algo que la gente seguirá recordando dentro de 500 años. La gente mirará atrás a esta época y dirá: hubo muchos problemas, pasaron muchas cosas malas y hubo una difícil pérdida de confianza en la sociedad, pero hubo un grupo de gente muy maja que simplemente se dedicó a hacer una enciclopedia y regalarla gratis. Eso mola bastante".

Bajado a tierra, le pregunto cómo ve la Wikipedia dentro de 25 años, no de medio milenio, y si el actual ecosistema de internet, auge de la IA incluido, le permitirá seguir existiendo tal y como es hoy. Él responde que sí:" Seguiremos siendo una enciclopedia. Sospecho que usaremos la IA de formas nuevas para ayudarnos, pero creo que seguirá estando editada por humanos y centrada en los humanos".

Contra viento y marea, añade: "Quienes editamos Wikipedia somos un grupo de geeks a los que simplemente nos encanta hacerlo: es nuestro hobby, lo disfrutamos [...]. Si el tráfico de Instagram cae un 20 %, tienen un problema enorme porque muchos influencers persiguen a la audiencia. Los wikipedistas no persiguen a la audiencia: están ahí para compartir conocimiento y profundizar en un tema que les apasiona. Así que seguirán adelante pase lo que pase".

Al hablar en primera persona, le pregunto por su última edición. Responde sobre el Titanic. Leyó un bulo sobre un superviviente del Titanic que participó como extra en la película de James Cameron para "hundirse con el barco dos veces". Wales rastreó la cita y descubrió que, en realidad, lejos de ser una persona verídica, tan solo era el extracto de una novela. "Compré un libro y luego otro. Investigué mucho online y descubrí que no era cierto, así que edité Wikipedia. Me llevó muchísimo tiempo cambiar una sola frase, pero estoy bastante orgulloso".

Aprovecho para plantearle algo más personal, su artículo favorito de la WikipediA —el mío es este—. Responde: "Hay uno que disfruto mucho llamado Inherently Funny Words (Palabras inherentemente graciosas). Estuvo a punto de ser borrado porque alguien dijo 'esto es una tontería' [...] pero alguien demostró que es un concepto real en la teoría del humor. Lo documentaron muy bien con fuentes, y ahora es un gran artículo sobre cómo la palabra exacta que eliges en el remate de un chiste marca la diferencia".

Fueron más de 40 minutos de conversación en la que también hablamos de asuntos más generales, como el impacto de la IA en la Wikipedia y las finanzas de la Fundación. A lo largo de esta semana publicaremos otros dos artículos con sus opiniones al respecto.

Imagen | Xataka

En Xataka | Hay un motivo por el que Wikipedia resiste como el último bastión humano ante la IA: porque sus editores se rebelaron

En Xataka | En 1993 Microsoft creó la Encarta para revolucionar el conocimiento. Veinte años después sería arrasada por un maremoto

En Xataka | La IA lleva años comiéndole terreno a la Wikipedia. Ahora Elon Musk quiere darle la puntilla con su Grokipedia































