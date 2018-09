El equipo de Pedro Santamaría, responsable de vídeo de Xataka: ordenador, cámara, móvil y más

Pedro Santamaría es el responsable de vídeo en Xataka, por lo que si eres asiduo del medio, estarás familiarizado con sus vídeos, su voz - es el que realiza las locuciones - y también con sus reviews de gadgets como cámaras, ordenadores, tabletas o smartphones. Gracias a su dilatada experiencia con los dispositivos Apple tanto como usuario como cuando era responsable de telefonía y electrónica en El Corte Inglés, Santamaría es también editor en Applesfera.

Charlamos con el andaluz sobre qué herramientas usa para trabajar y cómo han ido evolucionando sus gustos y necesidades.

Usuario de Apple, que no fanboy

Colaborando en Applesfera podría pensarse que Pedro es un auténtico fan de la marca de la manzana mordida. Después de todo pocas personas han tenido tantos dispositivos de Apple, incluido el iPhone original que le trajeron desde Nueva York como auto regalo de cumpleaños.

"He probado todos los iPhone desde aquel iPhone original que me auto regalé a los pocos meses de presentarse. Pero el último que compre fue el iPhone 6, al comenzar a trabajar con vídeo en WSL mis prioridades cambiaron:Me gusta invertir en cosas que mejoran la calidad de mi trabajo y como la mayoría, mi presupuesto es limitado. Por eso, cuando me "tocaba" renovar estaba el iPhone 7 y aunque me gustaba le faltaba algo para convencerme. Al mismo tiempo ya había hecho reviews de teléfonos Android y eso te abre la mente. ¿Necesitaba realmente un iPhone? En ese momento sentía que no y optar por Android tenía sus ventajas."

"El usuario acérrimo de iPhone o de Android se encierra tanto en su burbuja que es incapaz de ver lo que hay fuera"

Pedro llevaba tiempo probando teléfonos de todas las marcas, gamas y sistemas operativos, así que sabía cómo estaba el mercado: "Gastarse más de mil euros en un teléfono era y sigue siendo mucho dinero, aunque puedas justificarlo. Sobretodo cuando hay terminales como mi OnePlus 5T o el Xiaomi Mi A2 que está en torno a 200 euros, es para pensárselo... a no ser que tengas muy claro qué te aporta. En mi trabajo diario me da igual uno que otro, porque las apps que uso son multiplataforma: Dropbox, Notion, Todoist, Hangouts... Es verdad que me siento más cómodo con iOS pero Android está aun gran nivel."

"Creo que no es tanto cuestión de buscar la tecnología más superior, sino encontrar el producto perfecto para cada usuario."

Entonces optó por OnePlus. La firma china cuenta con el OnePlus 6 (397,08 euros en Gearbest) como su actual buque insignia, una gama alta con un precio muy inferior a otros teléfonos premium como el iPhone X, el Samsung Galaxy Note9 o el Huawei P20 Pro.

Estas son sus razones por las que apostar por OnePlus: "Me gustan estéticamente (sobretodo desde el 3), los he podido probar todos y eso ha generado afinidad con la marca. Cuando el OnePlus 3 se hablaba de que habían copiado al iPhone 7, pero cuando lo veías de cerca apreciabas diferencias. Pero la verdad es que hoy en día todos se parecen y todas las marcas están muy obsesionadas con Apple."

"No hay más que verlo en las presentaciones: el rival es el iPhone. Y es curioso porque la cámara del iPhone X no es la mejor del mercado. Todo es cuestión de experiencia de usuario."

"Y tanto por rendimiento del hardware como sobretodo por el software, OxygenOS ofrece una de las mejores experiencia de uso que conozco en Android, para mi por encima de Huawei, Xiaomi o Samsung, opté por el OnePlus 5T."

Mac Pro en casa y un Xiaomi Notebook Pro para eventos

Como ya sucediera con el iPhone, Pedro ha pasado también por unos cuantos ordenadores Apple: Un iBook G4, varios Mac mini, varios MacBook Pro… "Uso macOS por una cuestión de flujos de trabajo, por estar más cómodo usnado Finder que el explorador de Windows, o por la eficiencia que logro con el uso de los atajos de teclado en macOS. Pero lo que más me gusta es Spotlight, para mi es una de las claves: lanzar aplicaciones, archivos, datos...lo utilizo mucho a lo largo del dia. Sin Spotlight creo que no podría vivir."

"Luego hay aplicaciones específicas como Final Cut Pro X, que es mi herramienta de trabajo principal, que también influyen mucho en mi decisión de qué equipo usar. La optimización e integración con el hardware de Apple logran que mi trabajo sea más rápido y cómodo. Y eso es clave en un medio como Xataka donde buscamos ofrecer la mejor información casi al instante de producirse. Sin olvidar que la filosofía de trabajo de FCPX y características como la línea magnética, integración con Motion 5, etc. también son factores de peso."

Sin embargo Pedro Santamaría también se ha abierto en este sentido, porque actualmente cuenta con un Mac Pro de 2013 (6 cores) y un Macbook Air (mid 2012) a punto de ser jubilado que alterna con un Xiaomi Notebook Pro cuando va a eventos:

"El MacBook Air es de 2012, cuenta con un procesador i5 y aunque he estado editando recientemente en 4K en eventos como el IFA o el MWC, la verdad es que no da más de sí. Este mismo año analicé el Macbook Pro 13" 2018 y me parece un equipo muy interesante pero con un precio demasiado alto. Por eso cuando analizamos el Xiaomi Notebook Pro (915,55 euros en Gearbest) me pareció muy interesante para los que iba a necesitar en eventos, con un precio y unas características muy atractivas: procesador Intel core i7 de la serie U, gráfica dedicada, buena pantalla, conexiones y buen rendimiento."

Xiaomi ha crecido exponencialmente en menos de una década gracias a sus smartphones baratos, pero parece que la prolífica marca china sigue generando otros productos capaces de competir con lo más premium del mercado. ¿Por qué el portátil de Xiaomi y no otro MacBook? ¿No hay diferencias más allá obviamente del sistema operativo?

"Hoy en día los equipos de Apple tienen un sobreprecio de 300-400 euros y eso complica la labor de comprarse uno, esa es una razón para abrirme a otras opciones. El MacBook Pro sigue teniendo una pantalla con una mejor resolución, unidades de almacenamiento muy rápidas...aunque la relación calidad precio del Xiaomi lo hace un equipazo que cumple cuando necesito usarlo en movilidad. Tengo que adaptarme a usar Premiere o DaVinci Resolve porque Final Cut es exclusivo para macOS pero no hay problema y el trabajo se puede sacar perfectamente que es lo que me interesa. Sólo hay que tener la capacidad y ganas de adaptarse pero tanto en macOS como en Windows puedo trabajar igual si lo necesito."

Con el paso del tiempo, Pedro ha ido sustituyendo sus gadgets de Apple: un iPhone por un OnePlus, un MacBook Pro por un Xiaomi Notebook Pro. Lógicamente la siguiente pregunta es si podría sustituir su Mac Pro de 2013, que costó 4.049 euros en su momento, por un PC fabricado a piezas.

Santamaría nos explica que sí pero no es tan fácil como parece a primera vista: "Cuando Apple lanza un nuevo producto me gusta analizar todo lo que ofrece, las opciones disponibles y con eso configurar el mejor Mac que podría comprar y que cumpla con mis necesidades. Luego comparo con lo que ofrece el mundo PC y voy valorando. Te puedo garantizar que si yo buscase paridad de especificaciones entre un Mac y un PC la diferencia de precio no sería tanta."

"Montarse un pc a piezas estaba bien hace años, cuando era sota, caballo y rey. A día de hoy casi hace falta un master"

Pedro explica la letra pequeña de los ordenadores montados a piezas "Montar un ordenador a piezas es super divertido... si sabes y te gusta cacharrear. Con la tarjeta gráfica, el disco duro o el procesador es muy "fácil" pero, ¿qué pasa con la fuente? ¿Es esa la mejor placa base compatible con este SoC? ¿Va bien ese chipset con esa gráfica? Eso no sale en las reviews."

"Además hay que tener en cuenta cómo afecta el software que vas a utilizar al equipo, porque igual no necesitas un i7 y te vale con un i5 o un AMD Ryzen. Lo mismo con los tipos de gráficas, es importante saber si tus programas le sacan más partido a un procesador multinucleo o a una determinada tecnología como ocurre con CUDA en gráficas Nvidia. Por ejemplo, para los programas como Adobe Premiere o Davinci Resolve, que es lo que yo usaría en PC, tener una GPU de Nvidia sería lo más interesante junto a un procesador con al menos cuatro núcleos y una frecuencia de reloj alta."

"Por tanto, cuando toca comprar nueva máquina para trabajar, con la que voy a estar tantas horas al día, más allá del precio (que es importante) busco que los flujos de trabajo y pequeños detalles decidan. Y en ese aspecto, a día de hoy sigo más cómodo en Mac. Como dije, puedo adaptarme perfectamente a la mayoría de plataformas existentes, tanto en sistemas de escritorio como móvil. Pero en mi caso y para vídeo me merece la pena seguir apostando por el Mac como máquina principal."

Hablemos de cámaras: Ni Canonista ni Nikonista, de Lumix

Como hemos mencionado en la introducción, Pedro Santamaría es la persona encargada del apartado de vídeo en Xataka, algo que tiene que hacer sobre la marcha en eventos o en grabaciones de estudio. Y lo hace con la misma cámara: una Panasonic Lumix G7 (541 euros en Amazon) de la que está especialmente encariñado.

"De mi época en El Corte Inglés ya seguía los productos de Panasonic pero el punto de inflexión fue al probar la Lumix GH4 para Xataka. Quedé sorprendido por los resultados y opciones que ofrecía. Poco después probé la G7 y fue todavía mejor: era como una GH4 simplificada con prácticamente la misma calidad de vídeo, incluso me atrevería a decir que la gestión de ruido es mejor, pero precio más atractivo. Graba en 4K y permite perfiles de color plano para posteriores correcciones de color muy interesantes."

"Aprovechando que tenía que cambiar de cámara, y tras haber usado cámaras Canon, Nikon y Sony, me decanté por Panasonic y me compré la G7. Nuestras grabaciones están controladas en cuanto a iluminación, movimiento... así sabía que sería más que suficiente. En tema de objetivos puede que esté algo más limitada que otras marcas, aunque valen las ópticas de Olimpus o Samyang, pero si lo queremos podemos aprovechar las de Canon a través de adaptadores. De todos modos tampoco hacen falta mil objetivos, con un par de ellos es más que suficiente. Ahora mismo el 90% de mis vídeos se realizan con el mismo objetivo, un 15mm fijo con apertura f1.7"

Santamaría lanza un consejo para aquellas personas que comienzan: "cuando alguien quiere empezar a subir vídeos a internet y busca una cámara, la mayoría va a recomendar Canon porque muchos youtubers las usan. Canon buenas cámaras y estas sus puntos fuertes como el sistema de autofocus o ese perfil de color atractivo para vídeo además de que en el apartado foto tiene un punto superior a otras marcas como Panasonic y sus sensores micro 4/3. Pero ojo, a lo mejor es la herramienta ideal para ese youtuber pero no para ti. Y puede que no logres lo que buscas o estés gastando un dinero al que no le vas a sacar partido. Yo he recomendado mucho la Lumix G7 para vídeo y todo aquel que apostó por ella está encantado. Hay que mirar qué te viene bien ahora y en un futuro, si tienes expectativas de mejorar... entonces buscar la mejor opción y apostar por ella hasta que la exprimas al máximo."

"Tú decides lo que haces con tu dinero pero si vas a empezar y quieres una cámara cómoda, pequeña, intuitiva con buen rendimiento y por poco dinero, la G7 es un camarón."

Uno de sus grandes errores en compras: el popular micrófono Blue Yeti

A pesar de su dilatada experiencia tanto en El Corte Inglés como en el área de vídeo de Xataka, Pedro nos confiesa que ha sido en el área de sonido donde cometió una de sus equivocaciones más importantes y recientes: la elección del micrófono. "Me compré el Blue Yeti, el más popular entre los podcasters por no buscar mejor qué era lo que necesitaba. Pequé de ser un novato en temas de audio. Este micrófono de condensador bien ecualizado llega a ofrecer un rendimiento muy alto pero en muchas ocasiones es tan sensible que capta hasta lo que está haciendo el vecino y en locuciones llega a ser a veces un dolor de cabeza. Además es incómodo para transportar por tamaño y peso cuando viajas. Hoy en día optaría por otras opciones."

"Si alguien busca un micrófono versátil hay otras opciones mejores como los de Rode (cuenta con modelos de condensador y USB) o bien una tarjeta de sonido Focusrite (88 euros en Amazon) que tienen César Muela o Christian Flores, que en ocasiones vienen con micrófono incluido o a la que le puedes conectar cualquier micro con conexión XLR que mejor se adapte a tus necesidades y obtener mucha más calidad. El sonido en una grabación es super importante, últimamente es mi principal obsesión y mi próxima compra será relacionada para mejorar el audio de los vídeos."

Un equipo de lo más reducido para viajar

A lo largo de los años Pedro ha ido acumulando una serie de gadgets para su trabajo y descubriendo cuáles se ajustaban mejor a su trabajo y en qué merecía la pena invertir más. No obstante, no es lo mismo grabar en estudio que hacerlo en un evento, donde la actualidad apremia y es necesario generar contenido con rapidez y calidad. ¿Qué elige Pedro en estos casos? "Intento que mi maleta sea lo más cómoda y ligera posible. Desde hace ya algunos años mi objetivo es ser lo más minimalista posible en temas tech. Quiero tener el equipo justo y necesario para todo aquello que quiero hacer. Y que pueda llevarlo sin que me pese. Evitar complicaciones innecesarias"

Este es su mínimo indispensable: "Siempre me llevo el portátil Xiaomi, la cámara Lumix G7, el foco Aputure AML9 para aportar luz cuando lo necesito, un monopod Benro (121,65 euros) más otro mini trípode de Manfrotto, el micrófono Rode VideoMic Go (51,60 euros) para conectar a la cámara y la grabadora Zoom H4n más un micro Rode SmartLav+. Todo esto en una mochila LowPro que por ahora resiste aunque también tengo pendiente cambiarla por algo más cómodo, tal vez la LowePro Tahoe BP 150 (65,68 euros en Amazon)."