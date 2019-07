Portugal bate todos los récords europeos de energía solar y consigue el MWh a la mitad de precio del mercado eléctrico

20 euros por MWh, la mitad del precio actual del Mercado Ibérico de la Electricidad (que ahora mismo ronda poco menos de los 50). Ese es el precio con el que Portugal ha cerrado su primera subasta de solar fotovoltaica. No solo se trata del precio más bajo registrado en el continente, sino que es una excelente noticia ahora que España quiere multiplicar por siete su potencia solar instalada durante la próxima década.

La energía solar sigue superando expectativas

El concurso portugués Fueron 1.400 MW los que se pusieron a concurso y han participado 64 empresas. Aunque los resultados oficiales aún no han sido publicados, hay algunos datos que han transcendido como los bajísimos precios de algunos de los lotes adjudicados que situarían a la solar portuguesa entra las más baratas del mundo.

Este tipo de subastas permiten a los Gobiernos atraer inversiones multimillonarias (1.200 millones en este caso) para desarrollar la infraestructura productiva a cambio de contratos estables (15 años en esta) para asegurar el retorno de la inversión. Hay distintas modalidades, pero el caso portugués nos muestra que los precios de la solar están bajando tanto que las diferencias son sutiles.

El precio Efectivamente, por lo que sabemos, los precios rondan entre los 20 y los 23 euros dependiendo de las modalidades de retorno de la inversión. El precio más bajo hasta la fecha lo vimos hace unas semanas a 15,49 euros el MWh en Brasil. No obstante, no es arriesgado decir que estos precios no se van a quedar ahí: las subastas de energía solar suelen batir los precios a un ritmo enloquecido a medida que la tecnología se hace cada vez más barata y los proyectos crecen.

La clave Sin lugar a dudas, es que hablamos de Portugal. Es decir, de un nivel de irradiación y unas condiciones meteorológicas muy parecidas a las del resto de la península. Ese es un factor clave. España, quizás algo optimista, propuso a la Unión Europea hacer crecer por siete la potencia fotovoltaica actual para alcanzar los 36.900 MW antes de 2030. Parecía casi un brindis al sol, pero las cifras de Portugal nos permiten ser optimistas.