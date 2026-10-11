Google se asegura 20 años de energía nuclear para alimentar sus centros de datos

Cuando Google anuncia una nueva generación de modelos de IA, hay una parte importante que normalmente se queda fuera del titular: las centrales eléctricas que estarán detrás y que alimentarán a estos gigantes energéticos. Ahora es noticia la colaboración estratégica entre el buscador y la compañía americana Constellation Energy, con más de 4.300 millones de dólares de inversión y la potencia adicional equivalente a la construcción de un nuevo reactor nuclear de gran tamaño.

El acuerdo, en detalle. Alphabet Inc., la matriz de Google, ha firmado un contrato para comprar energía a Constellation Energy Corp durante los próximos 20 años, según explica Bloomberg. A través de este acuerdo, tildado de histórico por ambas empresas, se incorporarán 890 MW de nueva capacidad nuclear a la red de PJM Interconnection, el mayor operador de Estados Unidos. Con esa capacidad, Google espera satisfacer la creciente demanda de sus centros de datos y aumentar así la fiabilidad de la red en las próximas décadas.

Bajo este acuerdo, Constellation llevará a cabo una inversión de más de 4.300 millones de dólares para aumentar la capacidad de varios de los reactores nucleares que la empresa tiene en Illinois, Pensilvania y Nueva Jersey. Cuentan desde The Wall Street Journal (TWSJ) que el contrato representa el mayor proyecto de modernización jamás realizado entre un proveedor de energía nuclear y una empresa tecnológica y que las mejoras previstas aportarán a la red una potencia adicional que equivaldrá a la construcción de un reactor nuevo de gran tamaño.

Casi 900 MW sin levantar una sola central nuclear más. Según TWSJ, las empresas tecnológicas han visto en la energía nuclear una solución a la inmensa demanda de sus nuevos centros de datos, comparable, en muchos casos, a la electricidad que necesita una ciudad.

Sin embargo, la construcción de una central nuclear es muy compleja y costosa. Por eso, y a pesar de que la administración Trump está deseosa de incorporar nuevos recursos de este tipo, la colaboración entre Google y Constellation se va a llevar a cabo sin levantar una planta más. Lo que se hará será invertir en nuevos equipos y tecnología vanguardista que mejoren las once unidades nucleares previstas por el acuerdo, particularmente en términos de eficiencia térmica y eléctrica.

No solo electricidad: también AI for energy. No es nada nuevo que los centros de datos necesitan grandes cantidades de energía para funcionar. Ahora, con la inteligencia artificial, esto no ha hecho más que dispararse, puesto que sus modelos requieren una infraestructura mucho más potente que muchos servidores tradicionales. De ahí que este gesto con el que Google asegura el suministro eléctrico de sus centros de datos para los próximos años tenga un valor enorme. El suministro energético es, y seguirá siendo en los próximos años, el verdadero punto crítico del futuro de la inteligencia artificial.

Además de la operación económica, Google también le ofrecerá a Constellation los servicios de Google Cloud y Gemini Enterprise, en el marco de una alianza tecnológica AI for Energy que permitirá optimizar la selección de emplazamientos, el mantenimiento y la salud de los activos, y la protección de la infraestructura crítica de la compañía, según cuenta la empresa de energía. Por lo tanto, Google no se está limitando a comprar energía para su IA, sino que también está introduciendo su IA dentro de las centrales que producen esa energía.



Imagen | Geoffrey Moffett

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