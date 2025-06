China quiere hacerse con más reservas de oro pero no quiere encargarse de extraerlo. La solución: el "streaming" minero

Hace poco saltó la noticia de que Europa no quería comprar paneles solares chinos si estos habían sido desarrollando mediante trabajo forzoso. El problema no es solo la fabricación, sino que el gigante asiático controla toda la cadena de suministro desde su extracción hasta su refinamiento, sacando casi dos décadas de ventajas. Y ahora va un paso más allá: ahora quiere asegurarse la producción futura de oro.

Una nueva apertura. Zijin Mining Group, una de las mayores mineras de oro y cobre del mundo, ha comenzado a abrir sus fondos a inversores profesionales en Hong Kong. Según Financial Times, ha lanzado el primer fondo de streaming minero de China, una modalidad financiera que consiste en financiar minas a cambio de derechos sobre su producción futura. Con este modelo, tradicionalmente dominado por empresas canadienses como Wheaton Precious Metals, Zijin pretende asegurar lingotes sin necesidad de operar directamente cada mina.

Pero la jugada no termina ahí. Tal y como ha informado South China Morning Post (SCMP), su filial de gestión de activos, Gold Mountain Asset Management, ha pasado de operar exclusivamente con recursos internos del grupo a captar capital externo, ofreciendo exposición a metales estratégicos como el oro y el cobre.

Un movimiento estratégico. La decisión no es fortuita. Por un lado, la oferta es cada vez más limitada. Tanto Lisa Liu, directora de Gold Mountain, como analistas del Bank of America citados por Financial Times han coincidido en que las minas de oro en el mundo están agotando sus reservas de alta calidad, mientras que la inversión en nuevas exploraciones ha sido insuficiente durante la última década.

Por otro lado, la demanda de oro no para de crecer. En tiempos de incertidumbre geopolítica y tensiones comerciales, los inversores y bancos centrales se refugian en activos tangibles. Esto ha impulsado al oro a marcar máximos históricos. Según SCMP, algunos expertos han estimado que el precio podría alcanzar los 4.000 dólares por onza este año.

El centro del mundo. La transformación digital del país asiático no es casual. En un mundo cada vez más abocado hacia los centros de datos, redes eléctricas e infraestructura de Inteligencia Artificial, China quiere estar donde se debe estar. Ya lo ha demostrado configurándose como el primer "electroestado", y ahora busca asegurar el acceso a los materiales básicos que alimentan esa infraestructura: oro, cobre y también litio.

El oro siempre reluce. Como han detallado en SCMP, los fondos de Zijin han reportado un rendimiento del 18% solo en los primeros cuatro meses de 2025, y las inversiones en cobre también se perfilan como estratégicas ante la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial. Zijin incluso planea reorganizar sus activos internacionales bajo una nueva entidad, Zijin Gold International, con vistas a una futura cotización bursátil.

Además, Gold Mountain financia directamente proyectos mineros a través de crédito privado, aceptando a cambio el oro producido, una forma de asegurarse suministro sin necesidad de operar los yacimientos. También ha firmado acuerdos de streaming con minas en Costa de Marfil, Gansu (China) y espera cerrar nuevas operaciones en África y Sudamérica, según Financial Times.

Una ambición más amplia. Más allá de los números, lo que Zijin está construyendo tiene una dimensión geopolítica. En un mundo cada vez más fragmentado, donde los recursos críticos definen la soberanía tecnológica y energética, controlar el flujo de oro, cobre y litio es tanto una jugada económica como estratégica.

Mientras Occidente sigue debatiendo sobre la descarbonización o la relocalización industrial, China está comprando el subsuelo. Oro por oro. Mina por mina. Contrato por contrato. El futuro de la energía, la tecnología y la seguridad puede no estar solo en los algoritmos, sino en los metales que los hacen posibles. Y China está asegurándose de que pasen primero por sus manos.

