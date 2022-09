YouTube ya pasa hasta diez anuncios por vídeo a algunos usuarios. El fantasma de la televisión, más cerca

La publicidad es parte integral de YouTube, y aunque es un mal necesario si uno quiere disfrutar del servicio gratuito, las cosas se están empezando a poner preocupantes. Al menos, si atendemos a lo que están detectando algunos usuarios.

Quién te ha visto y quién te ve. Qué tiempos aquellos en los que uno veía YouTube sin parar y, sobre todo, sin anuncios. Cómo ha cambiado el cuento: los anuncios antes y durante la reproducción son ahora la norma si el creador los habilita. Esto es un negocio, señores, y si no quieres anuncio siempre puedes optar a suscribirte a YouTube Premium / Lite.

Esto recuerda mucho a la TV de siempre. Esos anuncios pueden durar unos pocos segundos o incluso varios minutos, pero en muchos casos es posible omitir el resto del anuncio pasados los primeros segundos. Eso es un alivio, pero lo cierto es que YouTube se parece cada vez más a los canales de televisión de toda la vida. Hasta Elon se quejó.

Anuncios cada vez más frecuentes. Varios hilos en Reddit revelan que esas pausas publicitarias obligatorias en el servicio están aumentando de frecuencia. Ocurre sobre todo en vídeos más largos en los que la publicidad aparece cada pocos minutos.

Hasta 10 anuncios seguidos. Pero la cosa está poniéndose aún peor con el número de anuncios que es necesario ver antes de poder seguir viendo el vídeo que nos interesaba. En Reddit hay vídeos como el que acompañan a este tema que muestran que en algunos casos es necesario "tragarse" hasta 10 anuncios seguidos.

¿Irá a más? Es cierto que esos casos suelen ser poco frecuentes y los anuncios suelen ser cortos, pero también es cierto que cada vez más usuarios ven unos cinco anuncios por pausa. Parece que en el peor de los casos la pausa máxima será de 60 segundos incluso con anuncios que no se pueden omitir, pero eso es hoy. Veremos dentro de uno o dos años.

Bumper ads. Aunque en YouTube no se ha comentado nada al respecto, los responsables de la cuenta oficial de Twitter de TeamYouTube respondieron a la queja de un usuario y le explicaron que esto es lo que ellos llaman 'bumper ads', anuncios de tan solo 6 segundos que no te puedes saltar. Bien por saber su nombre, pero eso no arregla demasiado las cosas: la publi parece que inexorablemente va a más en YouTube.

Imagen | NorWood Themes