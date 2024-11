Warren Buffett ha donado 1.140 millones de dólares a sus fundaciones. Ha dejado al margen una pieza clave: la Fundación Bill Gates

El veterano presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway ha convertido en una esperada tradición la carta que, cada año desde hace décadas, escribe a los inversores de su empresa. Esa carta, más allá de mostrar un análisis del mercado desde el peculiar punto de vista del 'Oráculo de Omaha', también acostumbra a desvelar el importe que el millonario destinará a donaciones.

1.140 millones para proyectos solidarios. En la misiva de este año, Warren Buffett, de 94 años, hace especial hincapié en seguir su hoja de ruta de donaciones asignando 1.140 millones de dólares a las cuatro fundaciones de su familia.

Ese importe resultará de convertir 1.600 acciones de clase A de Berkshire Hathaway en 2,4 millones de acciones de clase B, tal y como explica Bloomberg.

Las cuatro fundaciones familiares. La mayor parte de la donación comprometida irá destinada a la Fundación Susan Thompson Buffett, creada en memoria de su esposa Susan fallecida en 2004, a la que asignará 1,5 millones de esas acciones.

Las 900.000 acciones restantes se asignarán a partes iguales a las fundaciones que crearon sus tres hijos: Fundación Sherwood, Fundación Howard G. Buffett y la Fundación NoVo. Una de las condiciones de estas donaciones es que todos ellos estén de acuerdo por unanimidad en todas las acciones de la fundación.

Récord de donaciones. Con esta donación, Warren Buffett, al que se le estima un patrimonio de 148.800 millones de dólares según Forbes, bate un nuevo récord en cuanto a su asignación anual para filantropía. En 2023, su donación sumó 870 millones de dólares, mientras que en 2022 la cifra quedaba en 750 millones de dólares destinados a las fundaciones de su familia, según publicaba CNN.

En realidad, fue Susan, la esposa de Buffett quien inició esta tradición asignando 10 millones de dólares de su fortuna personal a la fundación de cada uno de sus hijos, y legando a su propia fundación el 96% de su patrimonio a su muerte. Un total de 3.000 millones de dólares.

Compromiso de donar. Tras el fallecimiento de su esposa, el millonario tomó el relevo y es él quien asumió el compromiso de donar el 99% de su fortuna a causas solidarias a través de sus fundaciones familiares. "Ahora los hijos han justificado con creces nuestras esperanzas y, tras mi muerte, tendrán la plena responsabilidad de distribuir gradualmente todas mis propiedades en Berkshire. Estas representan ahora el 99,5% de mi riqueza", afirma Buffett en su carta.

En un artículo de The New York Times, el millonario revelaba la hoja de ruta para gestionar su fortuna tras su fallecimiento, indicando los pasos en los que se liquidará su fortuna en fines filantrópicos. "La enorme riqueza que he acumulado puede tardar más en ser utilizada que el tiempo que mis hijos vivan", aseguraba el millonario en referencia a los 71, 69 y 66 años que tienen sus hijos.

"He visto a mis hijos convertirse en ciudadanos buenos y productivos. En muchos casos, tienen opiniones diferentes a las mías y a las de sus hermanos, pero comparten valores comunes que son inquebrantables", destacaba el veterano inversor en su carta.

Bill Gates, el gran ausente. La Fundación Bill y Melinda Gates es una de las receptoras habituales de las donaciones de Buffett. Sin embargo, algo parece haberse enfriado en la relación entre Bill Gates y Warren Buffett tras el divorcio y salida de Melinda Gates de la dirección de su fundación, tal y como apuntaba el escritor Tim Schwab en su libro ‘El problema de Bill Gates’.

Warren Buffett ya ha donado más de 39.000 millones de dólares a la fundación de su amigo Bill, pero en esta ronda no ha destinado ningún paquete de acciones a su causa. Además, como ya contamos en Xataka, el millonario ha establecido que, tras su fallecimiento, la Fundación Gates dejará de recibir definitivamente donaciones de la fortuna de Warren Buffett.

