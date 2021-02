Tesla ha ganado más dinero en dos semanas con bitcoin que tras doce años fabricando coches

Esta semana Tesla volvía a ser noticia, pero no por un nuevo modelo o por lograr la tan ansiada conducción autónoma real: la noticia estaba en que la empresa había invertido 1.500 millones de dólares en bitcoin.

No se sabe exactamente cómo se ha realizado esa inversión, pero sí que se hizo a lo largo del mes de enero de 2021. Eso indica que Tesla podría poseer ahora mismo hasta 49.342 bitcoin, y dado que su valor se ha disparado tras ese anuncio (y ya llevaba un 2021 espléndido) el beneficio para Tesla es increíble: con esa inversión ha ganado en 10 días lo que ganó en 10 años con sus coches.

El movimiento de Elon Musk y de Tesla representa todo un espaldarazo para la criptodivisa, que durante prácticamente una década ha sido defenestrada por el mundo financiero y empresarial.

Los últimos movimientos, no obstante, muestran un cambio notable de actitud en parte de ese segmento. PayPal fue probablemente la primera gran responsable de ese giro de los acontecimientos tras anunciar en octubre que comenzaría a permitir compraventa de criptodivisas e incluso pagos con tokens como bitcoin.

Otras se han sumado a esa fiebre y han provocado una subida absolutamente espectacular del valor de bitcoin, que se disparó y en apenas tres semanas dobló su valor y pasó de recuperar el récord histórico de los 20.000 dólares a superar los 40.000.

Esos movimientos han atraído a muchos inversores pequeños y grandes, y el movimiento inversor de Tesla —con un Musk desatado en redes sociales apoyando esta criptodivisa y otras como Dogecoin— no ha hecho más que acelerar esas subidas, que ahora acercan un bitcoin a la asombrosa barrera de los 50.000 dólares, algo impensable hace menos de un año, cuando un bitcoin llegó a estar por debajo de los 5.000 dólares.

No hay de momento datos específicos sobre cómo se ha realizado esa inversión de 1.500 millones de dólares por parte de Tesla, que como decíamos en el informe para las autoridades estadounidenses únicamente ha indicado que esa inversión se ha realizado en enero.

Bitcoin has a market cap of $860B that now exceeds Tesla at $815B.



This makes sense because Tesla made more profit in owning Bitcoin for 10 days than selling cars for 10 years.