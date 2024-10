Taiwán da un puñetazo sobre la mesa: defiende que China está 10 años más atrasada que TSMC en semiconductores

Gerald Yin Zhiyao es el presidente y director general de AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment China), una de las mayores compañías chinas especializadas en el diseño y la producción de los equipos involucrados en la fabricación de circuitos integrados. Durante una mesa redonda celebrada a finales del pasado mes de julio este veterano ejecutivo sostuvo que los equipos de fabricación de chips de origen chino actualmente están entre 5 y 10 años por detrás de sus competidores más aventajados en términos de calidad y fiabilidad.

Es esencial que no pasemos por alto que quien ha realizado esta afirmación es uno de los mayores expertos chinos en la fabricación de equipos de producción de semiconductores. No obstante, Yin enfatiza el enorme esfuerzo que están realizando las compañías chinas de este sector: "Creí que necesitaríamos al menos diez años para encontrar una solución, pero el esfuerzo conjunto de cientos de empresas durante los últimos dos años nos va a permitir alcanzar la autosuficiencia básica para este verano".

Taiwán defiende su estatus

Los fabricantes chinos de semiconductores que tienen las tecnologías más avanzadas, como SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) o Hua Hong Semiconductor, entre otros, van cinco años por detrás de los líderes globales en producción de circuitos integrados si nos ceñimos a su capacidad tecnológica. Entre estas últimas empresas se encuentran la taiwanesa TSMC, que lidera la industria de la fabricación de chips con una cuota aproximada del 60%, y la surcoreana Samsung.

Wu Cheng-wen sostiene que la industria de los semiconductores de China continental está más de diez años por detrás de la de Taiwán

Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de ITIF (Information Technology and Innovation Foundation), un laboratorio de ideas estadounidense sin ánimo de lucro especializado en el estudio de la industria y la tecnología. En 2019 la Universidad de Pensilvania, que es una de las más prestigiosas del mundo, lo calificó como el laboratorio de análisis de ciencia y tecnología con más autoridad del planeta. Sea como sea su conclusión está claramente alineada con lo que sostiene un experto chino en absoluto sospechoso de ser contrario a los intereses de su propio país como es Gerald Yin Zhiyao.

En cualquier caso, el Consejo Nacional de Ciencia de Taiwán no está de acuerdo. Ni con ITIF ni con Zhiyao. Wu Cheng-wen es el máximo responsable de esta institución taiwanesa y sostiene que la industria de los semiconductores de China continental está más de diez años por detrás de la de Taiwán en general, y del desarrollo tecnológico de TSMC en particular. De hecho, Cheng-wen remarca que mientras TSMC avanza rápidamente hacia los nodos de 2 nm su homólogo en China, que no es otro que SMIC, apenas puede producir circuitos integrados de 7 nm.

Es evidente que Wu Cheng-wen defiende los intereses de su país. Lo interesante es averiguar en qué medida sus declaraciones se ajustan a la realidad. Es cierto que TSMC se prepara para producir chips en su nodo de 2 nm, y también que SMIC está utilizando multiple patterning para fabricar circuitos integrados de 7 nm, y quizá de 5 nm, aunque con unos resultados muy discutibles. De una cosa no cabe duda: Taiwán va muy por delante de China. Probablemente entre 5 y 10 años. Pero lo más importante es que TSMC tiene acceso a los equipos de litografía de ultravioleta extremo (UVE) y UVE de alta apertura de ASML, y SMIC no lo tiene. Estas máquinas ya están marcando la diferencia, y sin ellas es probable que SMIC se estanque en los 3 nm en el mejor de los casos. Al menos hasta que China desarrolle sus propios equipos de litografía UVE.

Imagen | TSMC

Más información | United Daily News

