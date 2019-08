Sony compra Insomniac Games, los responsables del exitoso 'Marvel’s Spider-Man' de PS4

Mientras Microsoft sigue alimentando sus 'Microsoft Studios' con una gran cantidad de adquisiciones de desarrolladores desde hace más de un año, la última compra de Sony había sido en 2016 cuando se hicieron con ForwardWorks, un pequeño estudio que se centra en juegos para smartphones. Hoy Sony rompe con esa sequía y lo hace con un bombazo, ya que acaban de confirmar que comprarán Insomniac Games.

Para quienes no lo recuerden, Insomniac Games es el estudio detrás de 'Marvel’s Spider-Man', el exitoso juego del personaje de Marvel que llegó a PlayStation 4 en septiembre de 2018 y que hasta el 28 de julio ha vendido 13,2 millones de copias en todo el mundo. Es decir, Sony está buscando asegurar a uno de los estudios con más futuro de los últimos años.

Insomniac se fundó como estudio independiente en 1994 y durante los últimos 25 años se había mantenido así. En su portafolio se incluyen juegos para Microsoft, como 'Sunset Overdrive', varios títulos de realidad virtual para Oculus, así como desarrollos para Sony como 'Ratchet & Clank', 'Spyro the Dragon' y 'Resistance'.

A día de hoy, 'Marvel’s Spider-Man' ha sido su juego más exitoso, tanto para el estudio como de la historia del superhéroe de Marvel, por lo que Sony garantiza que el estudio será exclusivo de PlayStation y pasa a formar parte del sello global de Sony Interactive Entertainment. Este movimiento también evita una posible compra por parte de Microsoft, o que alguno de sus juegos aparezcan en otras plataformas.

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k