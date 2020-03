El servicio de trading Robinhood estuvo caído el mejor día de los mercados bursátiles en EE.UU. desde 2009

Robinhood se ha convertido en una de las aplicaciones estrella de quienes operan en bolsa, pero durante prácticamente todo el día de ayer el servicio estuvo inaccesible.

Esa caída se ha producido en un momento muy especial: ayer se produjo una subida de las bolsas espectacular en todo el mundo y también en EE.UU., donde opera este servicio: para el índice Dow Jones Industrial Average, por ejemplo, fue el mejor día desde 2009, recuperando parte de todo lo perdido por el impacto que el coronavirus ha causado en los mercados bursátiles.

En Robinhood niegan los rumores de caída por ser 2020 año bisiesto

La caída del servicio se produjo durante toda la jornada del lunes sin que la empresa pudiera hacer frente al problema con rapidez. Un portavoz comentaba en Techcrunch cómo los problemas habían comenzado nada más abrirse el mercado, pero según la CNBC no lo detectaron y comenzaron a solucionar hasta poco antes del cierre de los mercados.

We are still experiencing system-wide issues. Our team is continuing to work to resolve this and we’ll provide updates as they become available.



We apologize again for the trouble this has caused and appreciate your patience with us as we work to resume service. — Robinhood Help (@AskRobinhood) 2 de marzo de 2020

Eso ha generado una buena cantidad de críticas en redes sociales como Twitter, donde se indicaba que una de las posibles causas era que la app móvil de Robinhood se había caído por no tener en cuenta que 2020 era un año bisiesto. En Robinhood negaban que esa fuera la causa de los problemas que se produjeron ayer.

#RobinHood bunch of crooks. Can’t sell my positions... for last hour. Server not working... I’m clearing all of my money out today and closing the account..... pic.twitter.com/r0T5flOn99 — PDXOptions823 (@PDXOptions823) 2 de marzo de 2020

@AskRobinhood I will be seeking legal advice about lost profit due to platform not working, this is outrageous that you can't get this working properly. Crashes and other issues constantly. #robinhood — RO (@ryaninfw) 2 de marzo de 2020

#RobinHood costing me alot of money with the system wide outage we need to start a class action lawsuit — Chase Garrison (@ChaseGarrison20) 2 de marzo de 2020

Mientras la aplicación y el servicio estaban caído los tres grandes índices bursátiles de Estados Unidos (Dow Jones Industrial Average, S&P 500 y el NASDAQ) subían como la espuma. Esos problemas han podido generar pérdidas entre sus usuarios, que esperaban poder operar en sus carteras tras una semana de pérdidas por el impacto que el coronavirus ha tenido en los últimos días en todos los ámbitos. Las quejas en redes como Twitter han sido numerosas.

La página de estado del servicio mostraba cómo los problemas persisten y se han vuelto a producir en las últimas horas.

Tras las críticas, los responsables de Robinhood han anunciado que se están poniendo en contacto con sus clientes para ofrecerles información a la hora de ponerse en contacto con la compañía a la hora de compensar a los usuarios "caso por caso".

La semana pasada otras plataformas de trading en mercados bursátiles gestionadas por Fidelity o Charles Schwab también tuvieron problemas. Tanto en esos casos como en el de Robinhood algunos medios apuntan a que el alto volumen de operaciones como causa de esos problemas a la hora de dar servicio.