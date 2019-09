Un senador estadounidense pide a Mark Zuckerberg que separe a Instagram y WhatsApp de Facebook y los venda. Zuckerberg dijo que no

Este jueves 19 de septiembre, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, llegó a Washington como parte de una visita pública, que él mismo solicitó, con el objetivo de reunirse con diversos senadores y con el presidente Donald Trump. Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de la mayoría de estas charlas, y la información oficial por parte de Facebook es que Zuckerberg tuvo "buenas y constructivas reuniones" tanto con el presidente Trump en la Casa Blanca como con varios senadores en el Capitolio. Nada más.

Una de las reuniones que más ha trascendido a día de hoy es la que tuvo Zuckerberg con el senador republicano Josh Hawley, quien ha sido uno de los más críticos hacia las prácticas de Facebook como compañía que engloba gran parte del núcleo social en internet. Y es que tras la reunión privada de aproximadamente una hora, mientras Zuckerberg se retiraba sin responder las preguntas de la prensa, el senador Hawley salió a ofrecer detalles de su charla con el famoso CEO de Facebook.

El senador Hawley mantuvo su particular tono en contra de Facebook y Zuckerberg al mencionar que "la compañía habla mucho. Me gustaría ver algo de acción. Le creeré a Facebook cuando vea algo de acción real fuera de Facebook".

Y es que, según declaró el senador, Zuckerberg busca unificar los datos personales de los usuarios de WhatsApp e Instagram en un sólo sitio centrado en Facebook, ya que sería "más seguro y sencillo de gestionar", una especie de plataforma central. Ante esto, el senador mencionó que no estaba de acuerdo, y lo mejor sería blindar cada uno de los servicios por separado, o, mejor aún, separarlos de Facebook y venderlos.

Ante esta petición, Zuckerberg contestó que "no pensaba que fuera una buena idea (la venta de sus compañías)", según el mismo senador Hawley.

Por otro lado, otra de las reuniones fue con el senador Mike Lee, también republicano pero además miembro del alto rango del Comité Judicial. La oficina del senador Lee envió un comunicado donde menciona que durante su reunión con Zuckerberg se trataron temas como los prejuicios contra los conservadores en la plataforma de Facebook, la regulación de los servicios en línea, la aplicación de las leyes antimonopolio en la industria de la tecnología y las cuestiones de privacidad de datos.

Aquí cabe recordar que en abril del año pasado, durante la comparencia de Zuckerberg ante el senado estadounidense por el tema de la privacidad y los escándalos de Cambridge Analytica, el CEO de Facebook estuvo de acuerdo en colaborar en la implementaron de una regulación más estricta para proteger los datos de los consumidores. De hecho se cree que el objetivo de su visita a Washington fue impulsar dicha regulación.

Y es que a más de un año de aquella comparencia, el Congreso de Estados Unidos apenas ha tocado el tema de esta regulación, ya que ahora las negociaciones han girado hacia nuevas revisiones más estrictas centradas en prácticas antimonopolio dentro de las tecnológicas.

Sólo basta recordar que ahora mismo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) tiene una investigación antimonopolio en contra de Facebook como compañía global, donde se incluyen Instagram, WhatsApp y Messenger. Y el DoJ no es el único, ya que también los legisladores y reguladores de la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos (FTC) están acusando a Facebook de abuso de poder en el mercado de la comunicación social, por lo que recientemente multaron a la compañía con 5.000 millones de dólares, la mayor multa en la historia de Estados Unidos hacia una tecnológica.

Cabe señalar que Facebook no es la única investigada, aquí también están Apple, Google y Amazon, quienes deberán demostrar que no están abusando de su posición para terminar con la competencia.

Estaremos atentos a ver qué más surge de estas reuniones que tuvo Zuckerberg en Washington.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG