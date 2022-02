El rublo se está hundiendo un 30%. Para Rusia es sólo el anticipo de una crisis económica histórica

La guerra en Ucrania ha provocado una respuesta unánime de Occidente, que ha atacado a Rusia con duras sanciones económicas que están resquebrajando el sistema financiero ruso. La última consecuencia, el desplome del rublo, que ya iba mal y ahora ha caído más de un 30% frente al dólar y al euro. Eso es un problema para Rusia, sus empresas y sus ciudadanos, sin duda, pero las consecuencias van también más allá.

Sanciones a gogó. Varios países a lo largo de todo el globo han ido incrementando el peso de sus sanciones económicas. Una de las más severas es la expulsión de varios bancos rusos del sistema SWIFT, pero hay aún más. El pasado sábado Reino Unido, Canadá, EEUU y la Unión Europea indicaron que bloquearían el acceso a Rusia de sus reservas en moneda extranjera, que ascienden a 630.000 millones de dólares. Eso plantea muchos problemas para sostener la economía rusa y para sufragar los elevados costes de los ataques contra Ucrania.

Espera, que podría caer aún más. La caída de valor del rublo es catastrófica, pero de hecho podría ir a más si Rusia no es capaz de contener el impacto de las sanciones. El banco central ha actuado con una medida de emergencia y ha duplicado las tasas de interés del 9,5 al 20% para tratar de evitar la rápida depreciación del rublo. El dólar cotizaba a unos 76 rublos a principios de febrero, pero en las últimas horas ha llegado a 118 rublos y las casas de cambio de los bancos, que imponen sus propias comisiones, han llegado a proponer cambio de un dólar a 166 rublos.

La caída frente al dólar no había sido tan fuerte desde 1993. Rusia ha suspendido la venta de valores en nombre de no residentes "para garantizar la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores en los mercados financieros". El Banco Central de Rusia ha ordenado que la Bolsa de Moscú permanezca cerrada todo el día según el NYT.

Rusia culpa a Occidente de todo. Hay analistas que indican que las sanciones podrían no servir de nada, sobre todo porque Putin las utiliza para comunicar un mensaje que transmite la televisión estatal: Occidente no está castigando a Putin y a su círculo, sino como indica Max Seddon, director del Financial Times en Moscú, a los ciudadanos rusos a los que odia. La situación para el pueblo ruso es terrible: "la mayoría de los rusos no tienen ahorros. 20 millones de personas viven en la pobreza. Los migrantes envían dinero a asia central. Es la gente normal la que sufre realmente".

Así le ha ido al rublo desde que Putin gobierna. La marcha de la cotización del rublo ha ido empeorando con el gobierno de Putin a medida que han pasado los años. En el Financial Times revelan los principales incidentes que provocaron anteriores caídas (invasión de Georgia, anexión de Crimea), pero esta debacle de la cotización del rublo frente al dólar (y a otras monedas como el euro) podría ser aún mayor.

La gráfica muestra una línea ascendente porque muestra la cotización de un dólar en rublos a lo largo de este siglo. La curva mostraría la caída pronunciada simplemente invirtiendo los términos, pero esa forma de mostrarlo también es buena forma de entender la trayectoria del rublo durante la era Putin.

Las empresas rusas se hunden con el rublo. Los problemas de esas sanciones económicas se unen a la caída del rublo y hacen que las empresas rusas estén perdiendo alrededor de la mitad de su valor en bolsas internacionales como la de Londres. Lukoil pierde el 58%, Novatek, el 55%, Phosagro, el 51%, Novolipetsk Steel, el 51%. Y así un montón más. Para frenar la caída el ministro de economía de Rusia ha exigido a sus empresas que vendan el 80% de sus activos en moneda extranjera. El Banco de Rusia ha liberado reservas de capital acumuladas por valor de 733.000 millones de rublos (6.963 millones de dólares) para préstamos de consumo e hipotecas.

El impacto se dejará sentir fuera de rusia. Las sanciones y la caída del rublo tendrán consecuencias inmediatas en el resto del mundo. El petróleo ya ha disparado su precio un 5% en las últimas horas, y los inversores extranjeros que operaban en Rusia también perderán, aunque la exposición es según el Financial Times "modesta" gracias a las sanciones que se impusieron a Rusia tras la anexión de Crimea de 2014. La dependencia del sector energético ruso es más comprometedora, y los mercados están reaccionando con caídas de más del 2% en las aperturas de hoy.

Imagen | Aleksandr Zykov