Quemar carbón, comprar a Argelia, barcos metaneros: cómo puede Europa reducir su dependencia de Rusia

Ucrania está siendo invadida, pero Europa mantiene abierto el grifo que le llega desde Rusia. En solo 24 horas, las importaciones de energía y materiales de Occidente ascienden a 700 millones de dólares. Una enorme cantidad de dinero que va a parar a Rusia cada día. Países como Alemania han hecho algunos movimientos para reducir su dependencia con Rusia, como la paralización del gasoducto Nord Stream 2, pero no dejan de ser circunstanciales.

¿Tiene Europa la capacidad para abastecerse energéticamente si Rusia corta el suministro de gas? Sería una situación difícil, ya que incluso en los peores momentos de la Guerra Fría el gas siguió fluyendo, pero existen múltiples alternativas. Cada una de ellas con sus propias consecuencias. Vamos a repasarlas.

La opción directa: volver a quemar carbón. Lo vimos en octubre del año pasado cuando la crisis energética estaba golpeando Europa. La producción de carbón se disparó y la tonelada llegó a alcanzar los 270 dólares. En los últimos meses se había moderado, pero en estas últimas semanas está volviendo a crecer con fuerza. El motivo es sencillo: quemar carbón es una alternativa rápida al gas para producir energía y satisfacer la demanda.

Pese a los amagos de los respectivos gobiernos por reducir su uso, países como Alemania o Polonia siguen dependiendo en gran medida del carbón. Durante la primera mitad de 2021, el uso del carbón representó el 27% de la generación de energía en Alemania. Ante una reducción del gas, el carbón sigue estando muy presente. Apostar por esta energía sería una solución, pero tendría una consecuencia importante: adiós a intentar conseguir los objetivos contra el cambio climático.

Obtener el gas de otro lado. Los datos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) son claros: Rusia es el principal proveedor de energía de la mayoría de países europeos. La mitad del gas alemán o italiano depende de Rusia, mientras que hay países como Finlandia o Moldavia que dependen al 100%. España se salva en esta ocasión, pero sufriría igual el impacto al verse arrastrada por las necesidades de los países vecinos.

Pero también hay otros productores de gas. España consigue gas por la vía de Argelia y lo compra a Estados Unidos. También Qatar y Nigeria son grandes productores de gas. Esta semana se ha realizado el Foro de Países Exportadores de Gas en Qatar y el conflicto con Ucrania ha estado en el centro del debate.

El papel de Qatar y el resto de productores. Qatar es el primer productor de gas natural licuado del mundo, por encima de Rusia. Sin embargo, únicamente el 5% llega a Europa. La gran mayoría se envía a países asiáticos como Japón o Corea del Sur. La vía de Qatar está muy presente en el plan y a finales de enero el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya mantuvo discusiones con los emires para intentar asegurar que estaban preparados para el envío de gas a Occidente.

Sin embargo, esta semana el ministro de Energía de Qatar, aseguraba que es "casi imposible" reemplazar a Rusia en Europa rápidamente, dado que la mayoría del volumen está sujeto a contratos a largo plazo con Asia y solo tendrían un margen de entre el 10 y el 15% de su volumen para enviar a Europa.

Rumanía es otro gran productor de gas y esta semana el gobierno del país ha anunciado que maximizará la producción para "contribuir a la seguridad energética de Europa". Más lejos están las opciones de Irak e Irán, debido a las malas relaciones con Estados Unidos. Finalmente está China, que ya durante la crisis del pasado otoño acabó enviando barcos cargados de gas natural, debido a que con el alto precio les salía a cuenta la distancia.

Europa tiene reservas e instalaciones de regasificación. Según describe The Economist en base a un informe de Citigroup, Europa dispone de suficientes instalaciones de regasificación, como la planta de Enagás en Barcelona (la más antigua de Europa), como para sustituir casi dos tercios de las importaciones rusas. El desafío es la falta de tiempo para ampliar la capacidad de producción.

European benchmark nat gas TTF falls ~20% early on Friday as Russian gas flows into the EU (via Ukraine) surge. European utilities are asking Gazprom to ship more gas, and the Russian state-owned giant is happy to oblige. Capitalism in times of war | #Ukraine #UkraineInvasion