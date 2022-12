Resulta que aún hay una "última" persona haciendo negocio con los disquetes. Esta es su historia

Datos de producción, distribución, oferta y demanda al margen, hay un chascarrillo que refleja bien cuál ha sido la deriva de los disquetes —los vetustos floppy disk— a lo largo de las últimas décadas: “Una niña de tres años se acerca a su padre con uno en la mano y le dice: ‘Papi, alguien ha impreso en 3D el icono de guardar’”. El chiste lo contaba este verano el empresario Tom Persky durante una entrevista en Eye on Design y podrá resultarte más o menos gracioso, pero desde luego ilustra bien cómo un formato que brilló allá por los 70 y 80 ha quedado reducido a un simple icono.

Es más, salvo que andes por los 40 o la treintena es probable que jamás hayas usado un floppy de 3,5 pulgadas. Quizás ni sepas qué es y para qué sirve o en la vida hayas visto una disquetera.

Persky sabe de lo que habla porque incluso en ese escenario él se mantiene fiel al disquete. Y no a un nivel abstracto o nostálgico, al modo de un enamorado de la tecnología vintage. No. Lo es en un sentido eminentemente práctico que le ha llevado a autoproclamarse como “el último hombre en pie en el negocio de los disquetes”. Credenciales no le faltan. Persky es el fundador de Floppydisk, una empresa de EEUU que en pleno 2022 sigue dedicada a la venta y reciclaje de estos dispositivos.

Si hay unos “últimos de Filipinas” del formato 3,5, Persky es uno de ellos. Y probablemente lo seguirá siendo aún durante una temporada larga porque —en contra de lo que podría parecer— a su negocio parece no irle mal del todo y el propio empresario calcula que le queda carrete para tirar varios años.

Para entender qué es Floppydisk.com, cómo sigue generando ingresos o mantiene a las puertas de 2023 un stock solvente de disquetes es fundamental conocer antes al propio Persky. Sus orígenes no son desde luego los de un empresario tecnológico al uso. El directivo, de 72 años, empezó su carrera como abogado fiscal en Washington y del mundo del derecho y la tributación saltó, hace ya unas cuantas décadas, a principios de los 90 al del desarrollo de software para sus compañeros.

“No tenía experiencia en ese campo, pero sí en fiscalidad. La idea era usar mis conocimientos en impuestos para trabajar con programadores y desarrollar un software mejor para los profesionales de la fiscalidad”, comenta. El experimento funcionó y la compañía desarrolló un par de aplicaciones que se dedicó a distribuir —recuerda, estamos en los 90— a través de disquetes de 5,25 o 3,5 pulgadas. Para facilitar esa labor de distribución Persky y sus colegas acabaron optando por hacerse con su propio equipo para replicar los disquetes sin depender de terceras compañías.

Fue el primer paso hacia lo que hoy es Floppydisks.com. Persky se dio cuenta de que durante semanas enteras las máquinas de duplicado estaban apagadas, así que decidió sacarse un dinero extra ofreciendo sus servicios para otras empresas. “Antes de darme cuenta, tenía una empresa de duplicación de software que trabajaba junto con la empresa de software”, anota. Ahí estaba la semilla de su negocio actual, que con los años pasó a centrarse cada vez menos en la duplicación y más en la venta de disquetes vírgenes, que ahora representa el grueso de su facturación.

💾 Floppy Disk Fever is a new book from @onomatopeenet that explores the afterlives of floppy disks in the 21st C, edited by @Walskaar + #NiekHilkmann of @FloppyTotaal. Our republished excerpt is a talk with the last man standing in the floppy biz 🤯 >> https://t.co/m1m3REw1q7 pic.twitter.com/973qnZaHh4