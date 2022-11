Las protestas en China han generado un problema inesperado a la persona que menos lo necesitaba: Elon Musk

El gigante asiático está viviendo unos días complicados. Mientras que en el resto del mundo las vacunas lograron que dejásemos por fin atrás la pandemia, China se ha encabezonado con una política que hace que los confinamientos sean continuos. El impacto es enorme para la población y el tejido industrial chino, y el último ingrediente de la ecuación es la Twitter de Elon Musk.

Covid Zero. China presumió de su control de la pandemia de COVID-19 cuando esta se produjo, pero acabó por no usar las vacunas occidentales y se parapetó en esa política 'Covid Zero' que aplica básicamente un método: los confinamientos y testeos masivos (pero vacunaciones escasas). La gente allí est´a harta —sobre todo, cuando ve cómo están los estadios en Qatar— y estos días se produjeron protestas masivas en varias ciudades chinas. Y aquí viene el problema para Twitter.

Spam chino para tapar las protestas. Como indican en The Washington Post, un gran número de cuentas de Twitter inactivas durante meses o años revivieron este fin de semana. Lo hicieron para hacer spam masivo y hacer que cuando uno buscase en chino el nombre de alguna ciudad donde había protestas, aparecieran anuncios de servicios de acompañantes profesionales y otras ofertas de servicios para adultos.

Can @elonmusk explain why top search results for these Chinese cities are all escort ads? There have been active protests in these cities and people inside China are coming to Twitter to see what the government has censored. pic.twitter.com/tXQhL2Aoxy — Wenhao (@ThisIsWenhao) November 27, 2022

Ejemplos por doquier. En el ejemplo que revelaba Mengyu Dong, una cuenta que se creó en noviembre de 2015 publicó más de 2.000 tuits en apenas 15 horas, y todos eran spam como este. Como él mismo explicaba en su hilo, había muchos más ejemplos. Otros expertos en desinformación alertaban de lo mismo y pedían a Elon Musk que actuara.

Thread: Search for Beijing/Shanghai/other cities in Chinese on Twitter and you'll mostly see ads for escorts/porn/gambling, drowning out legitimate search results.

Data analysis in this thread suggests that there has been a *significant* uptick in these spam tweets. pic.twitter.com/Ao46g2ILzf — Air-Moving Device (@AirMovingDevice) November 28, 2022

Una técnica efectiva (temporalmente). Investigaciones independientes como la de Air-Moving Device mostraban la evolución de la publicación de tuits por parte de numerosas cuentas que en algunos casos llevaban mucho tiempo sin publicar apenas nada.

China ya lo había hecho antes. Un exempleado de Twitter explicaba en este medio cómo la técnica del gobierno chino ya había sido usada en el pasado para desacreditar a una cuenta en particular o a un pequeño grupo personas o entidades. Ahora la han usado para tapar la cobertura de las protestas en Twitter, logrando así que su papel informativo se vea obstaculizado por estos mensajes de spam que hacían que las búsquedas de información fueran mucho menos efectivas.

No hay (casi) nadie para arreglar el problema. Ese mismo exempleado explicaba que tras los despidos y dimisiones en Twitter, los equipos que se encargaban de lidiar con problemas de derechos humanos y con ese tipo de "spam gubernamental" se han quedado sin personal parcial o totalmente. Quienes luchaban contra este problema ya no están en la compañía, simplemente.

Una lucha errática contra el spam. Ayer domingo el problema se había aliviado y por fin aparecían imágenes y vídeos de las protestas en las búsquedas en Twitter. No parece que Musk, que quería acabar con el spam y los bots, parezca haberse esforzado demasiado, pero hay una poderosa razón que podría explicarlo.

China es un país clave para Tesla. La empresa tuvo en septiembre su mes más fuerte en ventas en China de toda la historia, y su "gigafactoría" de Shangai es una de las joyas de la corona. No es que esté a salvo de problemas —los "frenazos fantasma", por ejemplo— pero aun asi eso podría estar condicionando la puesta en marcha de mecanismo de censura contra estos sistemas de spam gubernamentales.

