Un Tesla ha causado un accidente mortal en China: el "frenado fantasma" vuelve a estar en el ojo del huracán

El pasado 5 de noviembre un Tesla Model Y que circulaba en la provincia China de Guandong provocó un accidente mortal en el que dos personas perdieron la vida y otras tres salieron malheridas. Las terribles imágenes grabadas muestran cómo el coche perdió totalmente el control y aceleró bruscamente en lugar de frenar, y ahora Tesla China está colaborando con las autoridades en la investigación.

Accidente fatal. El vídeo grabado por varias cámaras de tráfico muestra cómo el Tesla comienza a acelerar de forma aparentemente descontrolada y acaba llevándose por delante a un pequeño vehículo para luego estrellarse a toda velocidad. En los dos kilómetros que recorrió a gran velocidad el coche mató a un motociclista y a una joven estudiante de instituto.

🇨🇳 | Al menos 2 muertos y 3 heridos en Guandong, China, luego que un vehículo Tesla arrancara a velocidad al intentar estacionarse. pic.twitter.com/3InPJZocet — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 13, 2022

Tesla está investigando. La división de Tesla en China ha indicado que está colaborando con la policía china en la investigación. Los responsables de la empresa allí afirmaron que iban a "proporcionar activamente cualquier ayuda necesaria" y advirtieron de que no hay que creer en los "rumores". El conductor no estaba bajo los efectos de alcohol o drogas, y la investigación se centra ahora en el vehículo.

¿Qué rumores? El accidente se produce tras varias acusaciones de que el sistema de frenado de los Tesla daba problemas. Hubo un altercado en una feria del automóvil en Shanghai por esta razón, pero en Estados Unidos las quejas ante las autoridades de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) han sido muy numerosas.

Frenado fantasma. En verano los responsables de ese organismo afirmaban haber recibido 758 quejas del llamado "frenado fantasma". La empresa tuvo que dar marcha atrás en una actualización de su firmware al detectarse un problema en el llamado "Smart Braking System" que detectaba objetos que no estaban ahí y frenaba automáticamente en consecuencia. Aquí el problema fue más bien el contrario... o eso parece.

Tesla dice una cosa... Según la investigación de Tesla, el conductor no pisó el freno cuando el coche estaba fuera de control. Incluso indican que según los datos que recibieron en sus servidores, en cierto momento el pedal del acelerador estaba siendo pisado a fondo. En críticas previas por problemas similares la empresa indicó que "no hay 'aceleración no intencionada'" en sus vehículos.

... el conductor otra. Un familiar del conductor de ese Tesla Model Y afirma que tuvo problemas con el pedal del freno al querer detenerse a un lado (en el principio del vídeo). De repente el coche aceleró y por lo visto el conductor trató varias veces de activar el botón de freno de mano, que son las únicas veces en las que se encendieron brevemente las luces de freno del vehículo. Ese familiar preguntaba "¿quién demonios pisa el pedal equivocado durante 2,6 km seguidos?".

Problemas para Tesla. China es el segundo mercado más importante para Tesla, y este accidente ha sido noticia viral en la red social Weibo. La reputación de la firma vuelve a verse afectada tras las críticas que sigue recibiendo por su Autopilot, un modo que la empresa siempre asoció con una conducción totalmente autónoma a pesar de no serlo. No hace mucho la empresa tuvo que devolverle 112.000 euros al propietario alemán de un Tesla Model X por problemas con el funcionamiento de ese apartado.