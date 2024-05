Probador de casas de lujo: el empleo que muchos estaban esperando y con un salario de 1.000 euros al día

Pocas veces se encuentra uno con una oferta de empleo en el que su principal cometido será disfrutar de todas las comodidades de un resort residencial de lujo…y que, además, paguen un salario por ello.

La oferta llega de la mano de Fotocasa, que se ha aliado con el portal InfoJobs para lanzar una oferta de empleo en su plataforma con un título muy llamativo: Probador/a de casas de lujo de Fotocasa. En el momento de publicar esta noticia, la oferta ya cuenta con 3.350 inscritos.

En la descripción de la vacante se indica que la persona elegida deberá hospedarse durante una noche en uno de los tres tipos de casa de lujo que forman el nuevo complejo residencial de lujo Infinitum, que la inmobiliaria tiene en la Costa Dorada de Tarragona.

Una dura jornada de trabajo que no se repetirá

Al candidato se le exigirá el enorme sacrificio de probar todos los servicios que ofrece el resort de lujo para confirmar que están a la altura de lo esperado por unos residentes con un alto poder adquisitivo.

Entre sus tareas, el candidato deberá visitar las 10 piscinas de su Beach Club donde recibirá un masaje; los tres campos de golf donde recibirán una experiencia de "bautizo de golf" con equipamiento proporcionado por el resort. Además, deberá degustar la comida de The Terrace, uno de los exclusivos restaurantes con vistas ubicados en el resort.

La oferta incluye un servicio de transporte de ida y vuelta que recogerá al candidato en su casa y le llevará hasta el resort en la Costa Dorada para que lleve a cabo su arduo trabajo. Todo ello se compensará con un salario neto de 1.000 euros al día y un “Kit ‘Cool Jobs’ premium” cuyo contenido no se ha descrito en la oferta.

Lamentablemente, la oferta de trabajo es efímera porque el “compromiso laboral” es solo para un día, y forma parte de la iniciativa “Cool Jobs” de InfoJobs, en la que crean “ofertas de empleo” reales, con un trasfondo publicitario para las empresas que las impulsan.

"Después del éxito de los anteriores ‘Cool Jobs’, esta vez hemos querido ir un paso más allá, apostando por una experiencia de lujo donde la persona seleccionada podrá sumergirse en el universo de un resort de alto standing, contribuyendo a la mejora de los estándares de servicio del mismo. Una oferta de trabajo de ensueño que puede parecer ficción, pero que es toda una realidad", explica Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

Es decir, la oferta de empleo es real y puedes presentar tu candidatura a través de InfoJobs, pero por desgracia, tienen una corta duración y no podrás ganarte la vida probando casas de lujo de forma profesional. No obstante, a nadie le amarga un dulce y no todos los días se le presenta la oportunidad de vivir como un millonario…y que encima te paguen por ello.

Imagen | Infinitum Resort, Pexels (Ashford Marx)