El momento dulce de Boeing y Airbus: contratarán a 23.000 trabajadores en plena ola de despidos tecnológicos

La industria aeronáutica quiere sacar músculo con la vista puesta en el futuro. En un contexto marcado por los recortes entre las BigTech y tras una etapa compleja para las compañías aéreas, que afrontan entre otros retos la escasez de pilotos que sigue a la resaca de la pandemia, dos de los grandes fabricantes de aviones del mundo acaban de anunciar una ofensiva para fortalecer sus plantillas.

Y con fuerza, además.

A lo largo de los últimos días Boeing y Airbus han anunciado un plan de contrataciones que suma —entre ambas compañías— alrededor de 23.000 empleos, cifra que se añade a la oferta que ya lanzaron el año pasado.

La primera en avanzar sus planes fue Airbus. En un comunicado lanzado a finales de enero, la empresa europea anunciaba su propósito de contratar a más de 13.000 personas a nivel mundial a lo largo de este ejercicio. Algo más de la mitad, unas 7.000, cubrirán además puestos de nueva creación en la compañía.

“En 2022 dimos la bienvenida a más de 13.000 nuevos empleados dentro del Equipo Airbus en todo el mundo en un entorno complicado que puso a prueba nuestra resiliencia y atractivo como empleador”, explica Thierry Baril, directivo de la compañía, quien avanza que tras el “éxito” del año pasado la compañía volverá a contratar durante los próximos meses a más de 13.000 empleados.

El grueso, más de 9.000, se concentrarán en Europa y un tercio de la oferta se reservará para profesionales que acaben de terminar su formación.

Poco después era Boeing la que compartía los planes de su departamento de Recursos Humanos. A lo largo de 2013 —recogen varias agencias, como Reuters o la española EFE— la aeronáutica estadounidense plantea fichar a cerca de 10.000 empleados para su unidad de negocio y las laboras de ingeniería y fabricación. La multinacional vendría también de un ejercicio intenso en el aspecto laboral, con la contratación de alrededor de 14.000 personas a lo largo del ejercicio pasado.

Frente a 142.000 empleados al cierre de 2021, por las mismas fechas de 2022 alcanzaba una plantilla de 156.000, la inmensa mayoría, como recoge Reuters, en EEUU. La firma también prevé, en cualquier caso, "reducir la dotación de personal en algunas funciones de soporte", aunque sin entrar en detalles sobre su alcance. Airbus emplea a su vez a más e 130.000 en sus negocios a escala global.

Airbus steps up its quest for new talent to prepare the future of aerospace.https://t.co/rGYeMGZKgz pic.twitter.com/fxqrihly4X