Microsoft da la cara ante su colaboración con Inmigración de EEUU: "no están usando nuestra tecnología de reconocimiento facial"

Vaya que si Microsoft se lo han tomado con calma. Ya que hoy, después de casi un mes de que se supo que estaban colaborando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EEUU (ICE), la compañía está publicando un largo comunicado donde aclara varios puntos de esta colaboración y de manera rotunda afirman que entre los servicios que brindan a ICE no se está utilizando el reconocimiento facial.

Para quienes no lo recuerden, el pasado 19 de junio un grupo de empleados de Microsoft se manifestó en contra de la compañía por supuestamente ser participes de la separación forzosa de familias de migrantes ilegales detenidas por la guardia fronteriza entre México y Estados Unidos. Lo que llevó a la detención y retención de más de 2.000 niños apartados de su padres deportados.

Tratando de calmar las aguas

Todo esto se basaba en un comunicado de enero de 2018 donde Microsoft daba a entender que la agencia sí estaba usando su tecnología de reconocimiento facial, así como sus servicios en la nube proporcionados por Azure, e incluso mencionaban que estaban "orgullosos" de colaborar con ICE.

Ante esto, la noche de ese 19 de junio, Microsoft lanzó un escueto comunicado que en lugar de ayudar envió un mensaje confuso, ya que ahora aseguraban que no están colaborando con ICE en la separación de niños y sus familias. Pero no mencionaban detalles de los acuerdos que tenían con la agencia. De hecho, mencionaban que no tenían conocimiento de que los servicios de Azure estuvieran siendo usados para este fin.

La polémica escaló de forma inmediata e hizo que la comunidad de GitHub, recién adquirida por Microsoft, amenazara con llevarse sus proyectos a otro lado si la compañía no cancelaba su contrato con ICE.

Hoy, casi un mes después, Brad Smith, presidente de Microsoft, publicó una extensa carta donde confirma que en los detalles del contrato con ICE no se incluye el uso de tecnológica de reconocimiento facial. Asimismo, se dedica a explicar de forma detallada cómo funciona este sistema en Microsoft.

Sin embargo, Smith no explica por qué el comunicado de enero hizo esas afirmaciones, ni por qué el 19 de junio dijeron que no estaban colaborando con ICE, o por qué no había información con los detalles de colaboración con la agencia. De hecho, no cierra la posibilidad de que más adelante el reconocimiento facial pueda ser usado por ICE.

Parece un pretexto para pedir una regulación

Pero esto no es todo, ya que la carta de Smith también aprovecha para exigir al gobierno de Estados Unidos una regulación que respalde el trabajo de las compañías tecnológicas dentro del reconocimiento facial. Es decir, por un lado rechaza estar colaborando con el servicio de inmigración de Estados Unidos, pero sí pide que este tipo de tecnología tenga una regulación en aquel país.

Eso sí, no se atreve a tomar una posición clara de lo que se debe y no se debe autorizar al usar esta tecnología, sólo se va por lo que todos, o la gran mayoría, rechazan, que es su uso donde exista el riesgo de atentar contra los Derechos Humanos. Y también plantea algunas cuestiones acerca de cómo se debería usar y sus posibles beneficios.

Por último, Smith dice que la industria tecnológica debe asumir la responsabilidad de cómo se usa el reconocimiento facial, y pide que las compañías se unan para apoyar esta regulación.

Ahora sólo falta esperar las reacciones de los empleados y la comunidad de desarrolladores, quienes siguen adelante con su campaña en contra de Microsoft.

