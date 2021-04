Microsoft compra Nuance por 19.700 millones de dólares: la gran compañía del reconocimiento de voz se convierte en su segunda mayor compra tras LinkedIn

Microsoft sale de compras a lo grande. La compañía de Redmond ha hecho oficial la compra de Nuance Communications por 19.700 millones de dólares. Se trata de la segunda mayor compra de Microsoft en su historia, únicamente superada por los 26.000 millones de LinkedIn y por encima de los 7.500 millones de dólares de Bethesda o Github.

Nuance es una gran compañía especializada en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de voz. Entre sus principales programas se encuentra el software Dragon, que utiliza la IA para ayudar a transcribir las voces y es capaz de adaptarse y aprender del usuario.

Entre los clientes de Nuance se encuentran empresas como Apple, según explicaba la propia Nuance en 2011, que incluye la tecnología de Nuance en su asistente Siri. Según explica Microsoft, "la compra de Nuance ayudará a su estrategia en la nube". No queda claro cómo se integrará la tecnología de Nuance en Microsoft, pero podría ofrecerse junto a Microsoft Teams o hacerlo de manera independiente.

Microsoft apunta a 'Microsoft Cloud para Healthcare' como motivo de la adquisición. Más allá de la atención médica, Nuance ayudará a mejorar las soluciones de atención al cliente a través de la respuesta de voz interactiva, los asistentes virtuales y las soluciones biométricas para empresas.

AI is technology’s most important priority, and healthcare is its most urgent application. Together with @NuanceInc, we will put advanced AI solutions into the hands of professionals to drive better decision-making and create more meaningful connections. https://t.co/ipdP6qZTx9