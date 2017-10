Las ICO son "una estafa masiva de primer orden" según Jordan Belfort, el "lobo" de Wall Street

Las ICO son la mayor estafa nunca vista según Jordan Belfort. El popular ex-broker de bolsa acusado y declarado culpable por manipulación del mercado de valores, e inmortalizado en la película 'El lobo de Wall Street', se ha despachado a gusto contra las ofertas iniciales de monedas o ICO en una entrevista para el Financial Times.

"Los promotores (de las ICO) están perpetuando una estafa masiva de primer orden para todos", ha dicho Belfort durante la entrevista. "Probablemente el 85 por ciento de las personas no tienen malas intenciones, pero el problema es que si el cinco o el 10 por ciento intentan estafarte, es un maldito desastre".

Tal y como ya os explicamos, ICO es un acrónimo que significa "Initial Coin Offering", es decir, oferta inicial de moneda. Es cuando al desarrollar una nueva criptomoneda, sus responsables ofrecen a unos inversores iniciales las nuevas monedas a cambio de dinero para financiar su desarrollo. Las ICO también pueden utilizarse para la financiación de un proyecto basado en blockchain.

Estos métodos no están exentos de polémica, sobre todo porque las criptomonedas no son siempre del todo seguras. Ahí está por ejemplo el caso de DAO, donde se robaron más de 150 millones de dólares de los inversores. Aun así se trata de una tendencia de moda, razón por la que en los últimos meses no ha parado de hablarse de las ICO.

"Todo el mundo, incluso sus abuelas, quieren saltar ahora", ha dicho Belfort refiriéndose a cómo todo el mundo parece estar apostando por las ICO y las criptomonedas. "No estoy diciendo que haya algo de malo en la idea de las criptomonedas, ni tampoco en los bulbos de tulipán. Son las personas quienes luego se involucrarán y "bastardarán" la idea".

Así pues, el punto de vista de toda una celebridad del engaño es que la idea de las ICO en sí es buena, pero el problema está en las personas, ya que siempre habrá alguien tratando de sacar provecho de esta tecnología para corromperla y engañar a otros usuarios a través de ella. Un interesante punto en el debate de hasta dónde deberíamos fiarnos de las ICO.

Algunos países ya las han prohibido

Las ICO se han hecho enormemente populares este año, con más de dos mil millones recaudados con este método durante todo el 2017. Los inversores pagan por los tokens de un proyecto con la esperanza de que cuando este se complete, los tokens que han comprado incrementen su valor.

Sin embargo, hay gobiernos que están actuando frente a la fiebre desatada por este método. Las autoridades financieras de Reino Unido han advertido a los inversores que las ICO son "de muy alto riesgo", mientras que otros países como China o Corea del Sur directamente han decidido prohibirlas asegurando que algunas de estas ICO no son más que fraudes financieros y estafas piramidales.

