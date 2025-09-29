Jeff Bezos pidió a sus padres los ahorros de toda su vida para fundar Amazon. Solo le hicieron una pregunta: "Qué es Internet?

En 1995, Jeff Bezos decidió renunciar a su empleo estable y bien remunerado como analista en Wall Street para montar un negocio de venta de libros por internet. En aquella época, Jeff Bezos no era el millonario que es hoy, por eso fue a ver a sus padres y les pidió ayuda para invertir en Amazon. La primera pregunta de su padre fue clara y directa: "¿Qué es Internet?".

Miguel y Jacklyn Bezos no sabían mucho sobre esa nueva tecnología, pero sabían que su hijo estaba decidido a exprimirla al máximo. Según contaba el escritor Brad Stone en el libro "La tienda de los sueños. Jeff Bezos y la era de Amazon", Bezos advirtió a sus padres: "Hay un 70 % de posibilidades de que lo perdáis todo. Solo quiero asegurarme de poder volver a casa para Acción de Gracias si esto no funciona".

Sin dudarlo, los Bezos invirtieron buena parte de los ahorros de toda su vida en el proyecto de su hijo. A día de hoy, esa inversión inicial ha crecido un 15.500% y vale más que el PIB de Islandia y Maldivas juntos, haciendo tan rico a su padre (su madre falleció hace unas semanas) que, según contaba The Wall Street Journal, Miguel Bezos está contratando a un CEO para administrar el patrimonio de su Family Office.

El origen de una fortuna histórica

A mitad de los años noventa, Mike Bezos, de origen cubano y con lazos familiares en un pequeño municipio vallisoletano, decidió confiar los ahorros familiares a su hijo Jeff y, de paso, convirtiéndose en los primeros inversores tras la fundación de Amazon.

Según documentos de la Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (SEC), la inversión inicial de los Bezos fue mediante la compra de 582.528 acciones de Amazon para, solo unos meses más tarde, ampliar su inversión comprando 847.716 acciones más. En total, 1.430.244 acciones a un precio de compra de 17 centavos por acción. Eso deja una inversión total de 243.141,48 dólares. Tal y como desveló Bloomberg, es toda una fortuna para una pareja formada por una madre soltera que tuvo que criar sola a su hijo con un salario paupérrimo al tiempo que estudiaba una carrera, y de un inmigrante cubano que llegó a EEUU con 16 años.

Transcurridos treinta años, si la inversión inicial se hubiera mantenido intacta ascendería a unos 72.600 millones de dólares. Sin embargo, tras distintas ventas y donaciones de acciones, el patrimonio familiar de los padres de Jeff Bezos supera los 40.000 millones de dólares.

Se busca CEO para una fortuna

Según estimaciones de The Wall Street Journal y Bloomberg, Aurora Borealis, la empresa que se encarga de gestionar el patrimonio de Miguel Bezos, se fundó en 2020 y, si fuera una persona, ocuparía el puesto 48 entre las mayores fortunas de la lista de millonarios de Forbes. Aurora Borealis, es en la actualidad una de las family offices más relevantes del mundo por su volumen de patrimonio.

La empresa gestiona activos de muy diversa índole, desde aquellas acciones fundacionales de Amazon a inversiones en fondos y proyectos de filantropía a través de la Bezos Family Foundation.

El creciente patrimonio del padre de Jeff Bezos ha llegado a unos niveles que se ha hecho necesario profesionalizar el equipo que lo gestiona desde Aurora Borealis, fichando como CEO a Valeria Alberola, una ejecutiva con experiencia en la gestión de grandes patrimonios. Como referencia, la nueva gestora de la fortuna fundacional de Amazon gestionó la family office de la familia Walton, fundadores y propietarios de la cadena de supermercados Wallmart. Su objetivo, conseguir que Miguel "Mike" Bezos sea todavía más rico.

La historia de la fortuna de Miguel Bezos no solo es relevante por haber facilitado la fundación de una de las mayores empresas del mundo, también es un fenómeno único ya que no es habitual que un préstamo familiar de poco menos de 244.000 dólares, termina haciendo millonarios a los padres del fundador, y no a inversores externos. Fue una apuesta arriesgada que salió bien, pero también podía haber dejado a Jeff Bezos desterrado de las cenas de Acción de Gracias y a sus padres con un serio problema económico.

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Imagen | Flickr (George W. Bush Presidential Center)