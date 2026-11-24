Cuando hablamos de fabricar semiconductores, solemos pensar en enormes instalaciones, máquinas de una precisión extraordinaria e inversiones de miles de millones de euros. Pero detrás de todo ese despliegue tecnológico hay algo que no se puede resolver únicamente con dinero: la formación de las personas que deben dominar los procesos de fabricación. Y aprender a fabricar un chip no es precisamente sencillo cuando el acceso a los equipos necesarios con fines educativos es limitado. Japón, que lleva años intentando recuperar protagonismo en esta industria, se enfrenta precisamente a ese desafío.

Una organización japonesa especializada en tecnologías de fabricación de semiconductores ha planteado una solución poco convencional: llevar parte de una fábrica de chips hasta las puertas de las universidades. La Minimal Fab Promoting Organization ha anunciado que mostrará por primera vez su sistema mobileFab entre el 9 y el 11 de diciembre, durante la feria SEMICON Japan 2026, en Tokio. Se trata de una instalación que reúne tres equipos de fabricación en un contenedor transportable en camión, concebida para ofrecer formación práctica tanto en centros educativos como en empresas.

Mientras la taiwanesa TSMC amplía su presencia industrial en Japón y Rapidus aspira a iniciar la producción en masa de chips de 2 nanómetros entre finales de 2027 y principios de 2028, la disponibilidad de personal especializado cobra especial importancia. Una estimación de 2024 de la asociación industrial JEITA apuntaba a que solo nueve empresas del sector en Japón necesitarían alrededor de 43.000 profesionales durante la siguiente década. A ello se suma otra dificultad identificada por el Ministerio de Educación del país, según recoge el comunicado de la organización: la escasez de docentes capacitados para impartir formación práctica en semiconductores.

Una fábrica de chips que va al encuentro de sus futuros ingenieros

Para entender cómo es posible reducir tanto las dimensiones de una instalación de fabricación de semiconductores tenemos que fijarnos en Minimal Fab, una tecnología desarrollada por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada de Japón (AIST). Las obleas, esas láminas de material semiconductor sobre las que se fabrican los circuitos, tienen en este sistema apenas 12,5 milímetros de diámetro, frente a los 300 milímetros habituales en muchas grandes fábricas. Se procesan individualmente en equipos de unos 30 centímetros de anchura que, mediante entornos limpios localizados y sistemas de transporte cerrados, permiten prescindir de una gran sala blanca.

Equipos Minimal Fab en las instalaciones del AIST | Imagen: Minimal Fab Promoting Organization

En el interior del contenedor habrá tres máquinas dedicadas a la fotolitografía, una técnica fundamental en la fabricación de chips. La primera aplica una capa de material fotosensible sobre la oblea, la segunda utiliza la luz para proyectar el diseño deseado sin necesidad de una máscara física y la tercera elimina selectivamente partes de ese material mediante el revelado. El resultado es un patrón en la capa fotosensible que servirá de base para operaciones posteriores. Durante la feria de Tokio, la organización prevé realizar demostraciones de este proceso de entre 15 y 20 minutos.

Transistores fabricados sobre una oblea de media pulgada | Imagen: Minimal Fab Promoting Organization

Para hacernos una idea de lo que podrían aprender los estudiantes, podemos fijarnos en dos centros de formación técnica japoneses. El de Sasebo ya utiliza cuatro equipos Minimal Fab en un programa que reúne a alumnos de distintas disciplinas. En Kumamoto, los estudiantes diseñan sus propios circuitos integrados, reciben obleas cuyos transistores han sido fabricados previamente por el AIST, participan en la formación de las interconexiones y evalúan sus características eléctricas. La idea es reproducir esta experiencia con mobileFab, combinando sus equipos con procesos adicionales de grabado y evaluación eléctrica realizados en destino.

Aunque la formación es el objetivo de la instalación móvil, las posibilidades de la tecnología en la que se basa van más allá de las aulas. En 2021, la compañía japonesa Yokogawa Solution Services desarrolló con equipos Minimal Fab un prototipo de unidad aritmético-lógica, un circuito encargado de realizar operaciones matemáticas y lógicas. El trabajo, realizado por encargo de la agencia espacial japonesa (JAXA), buscaba estudiar métodos para garantizar la calidad y la reproducibilidad de los procesos de cara a una posible fabricación de dispositivos para vehículos espaciales en pequeñas cantidades. La compañía verificó el funcionamiento del circuito mediante mediciones con un osciloscopio.

El siguiente objetivo es llevar esta propuesta más allá de la feria de Tokio. Sus responsables esperan comenzar los programas educativos alrededor de abril de 2027 y aseguran haber despertado ya el interés de varias instituciones académicas y empresas. La intención es ampliar las oportunidades de formación práctica en distintas regiones del país, incluidas aquellas donde incorporar equipos propios resulta complicado. Mientras Japón trabaja para recuperar protagonismo en la industria mundial de los semiconductores, una parte de ese esfuerzo podría desarrollarse en lugares tan alejados de las grandes fábricas como las aulas de un centro educativo.

Imágenes | Minimal Fab Promoting Organization

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