Japón no puede permitirse que caiga su empresa más valiosa en la industria de los chips. Y está sumida en deudas

JSR Corporation es una compañía extraordinariamente valiosa para Japón, aunque no en un sentido estrictamente económico. Y es que esta empresa constituye junto a Tokyo Electron, Rapidus, Canon y Nikon la punta de lanza de la industria japonesa de los chips. Japón las necesita. Necesita forzosamente que estas compañías sean competitivas si quiere recuperar la relevancia que tuvo hace décadas en la ya entonces floreciente industria de los semiconductores.

A finales de la década de los 80 Japón dominaba la industria de los circuitos integrados con una contundencia aplastante. NEC, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Mitsubishi, Matsushita y otras compañías niponas acaparaban en 1988 nada menos que el 50% de la industria de los chips. Sin embargo, hoy ninguna de estas empresas está posicionada entre los líderes de un sector dominado con puño de hierro por las compañías taiwanesas, estadounidenses, neerlandesas, surcoreanas y alemanas.

A pesar de su liderazgo mundial JSR Corporation está pasando apuros

Esta compañía tiene algo de lo que carecen las otras empresas que he mencionado en el primer párrafo de este artículo: ostenta el monopolio de un sector crucial de la industria de los chips. Esto es en realidad lo que la hace tan valiosa para Japón más allá de sus resultados económicos. Y es que JSR está especializada en la producción de materiales fotorresistentes. Los equipos de fotolitografía que diseña y produce ASML se responsabilizan, muy a grandes rasgos, de transferir el patrón geométrico descrito por la máscara con muchísima precisión a la superficie de la oblea de silicio.

En este ámbito podemos observar el patrón como el "dibujo" que delimita la distribución de los transistores, las conexiones y los demás elementos que conforman un circuito integrado. No obstante, antes de llegar a este paso tan importante es necesario someter las obleas a un proceso conocido como deposición. En él suelen intervenir los equipos fabricados por Tokyo Electron o Applied Materials. Su propósito es preparar las obleas de silicio para la transferencia del patrón geométrico depositando sobre ellas una capa finísima de material.

Durante las últimas dos décadas todas las empresas especializadas en la producción de materiales fotorresistentes han sido niponas

Dependiendo del tipo de chip que se esté fabricando será necesario emplear un material u otro. Una de las técnicas de deposición más utilizadas se conoce como oxidación, y consiste en sacar partido a la capacidad del silicio de formar una capa finísima de óxido al reaccionar con el agua. Su propósito es proteger los transistores y los demás componentes de los chips de la contaminación externa. No obstante, antes de llevar a cabo la transferencia del patrón geométrico a la oblea utilizando un equipo de litografía es necesario verter sobre ella un líquido capaz de absorber la luz y preservar el patrón. Esta es la función del fluido fotorresistente.

Durante las últimas dos décadas todas las empresas especializadas en la producción de materiales fotorresistentes han sido niponas. De hecho, Japón tiene desde entonces el monopolio de este mercado, que actualmente está liderado por JSR Corporation. Esta compañía suministra sus líquidos fotorresistentes a la mayor parte de los fabricantes de semiconductores con los que estamos familiarizados, como TSMC, Intel, Samsung, SK Hynix, Micron Technology o Texas Instruments, entre muchos otros.

Lo sorprendente es que a pesar del dominio que ejerce sobre el mercado de las sustancias fotorresistentes, JSR no va bien. En 2024 la empresa de inversiones Japan Investment Corp. la compró por 6.000 millones de dólares con el propósito de consolidar su crecimiento, pero ha cerrado el último año fiscal en marzo de 2025 con unas pérdidas de 1.450 millones de dólares. Este mal resultado ha tenido consecuencias. La cúpula directiva de la compañía ha sido reemplazada por completo como máxima responsable de un resultado económico que no está en absoluto acorde con la posición que ostenta esta compañía en el mercado.

No obstante, los analistas aseguran que el problema no reside en el negocio de las fotorresistencias; los malos resultados económicos de JSR han sido desencadenados por su filial especializada en el desarrollo y la fabricación de productos biofarmacéuticos y de diagnóstico médico. La nueva cúpula directiva planea vender una parte de esta división a la empresa japonesa Tokuyama Corp. por aproximadamente 570 millones de dólares con el propósito de sanear sus cuentas. Veremos qué sucede, pero lo que no admite discusión es que JSR tiene un papel protagonista en las ambiciones de Japón vinculadas a la industria de los semiconductores.

