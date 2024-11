Indonesia ha decidido desafiar a Google y Apple: acaba de prohibir la venta del Pixel tras hacer lo mismo con el iPhone

El Gobierno de Indonesia ha prohibido la venta de teléfonos Pixel dentro de su territorio. Desde el Ministerio de Industria han explicado que estos dispositivos de Google carecen de un certificado Nivel de Componente Nacional (TKDN), y que las ventas podrán reanudarse cuando el fabricante cumpla con el esquema establecido.

La noticia se produce poco después de que el país del Sudeste Asiático decidiera declarar ilegal la venta del iPhone 16 dado que tampoco cuenta con el certificado TKDN. "Estamos impulsando estas reglas para que haya equidad para todos los inversores en Indonesia”, dijo el portavoz del Ministerio de Industria, Febri Hendri Antoni Arief.

Indonesia quiere más inversiones locales

El TKDN, según la firma de análisis indonesia Sucofindo, es un índice que mide el porcentaje de componentes nacionales utilizados en la producción de bienes y servicios. Se trata de un indicador destinado a fomentar el uso de productos y recursos locales, incluso para actores extranjeros que tienen presencia en el país.

Cada sector debe cumplir con un porcentaje de TKDN determinado para recibir el certificado y, por consecuencia, para poder comercializar sus productos. En el caso de los dispositivos móviles de Apple y Google, el mismo debe ser del 40%. Los fabricantes tienen varias vías para alcanzar el TKDN requerido.

Reuters señala que la estrategia de muchas compañías para cumplir con las reglas de Indonesia consiste en aumentar el uso de componentes nacionales. Para ello, establecen asociaciones con proveedores locales. La contratación de fuerza laboral de manera directa para la cadena de suministro también ayuda.

En el caso de Apple, el problema surgió después de que la compañía de Cupertino no cumpliera con su promesa de inversión, según el Gobierno de Indonesia. Las autoridades esperaban que se construyera una planta de ensamblaje local (que habría creado varios puestos de trabajo), pero en cambio se montaron varias academias de desarrolladores.

Un punto interesante es el caso de los teléfonos Pixel es que estos teléfonos no se venden oficialmente en Indonesia. Es decir, existe un mercado a través de terceros. Incluso así, las ventas están prohibidas. Sin embargo, no está prohibido que alguien compre un dispositivo en el extranjero para uso personal y no para revender en el país.

