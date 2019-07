Huawei planea importantes despidos en sus centros de investigación de EE.UU. como consecuencia del veto, según WSJ

Huawei se plantea despedir a un importante número de empleados que tiene en Estados Unidos, todo como consecuencia del veto impuesto por el país americano a la empresa. Despidos que afectarán principalmente los empleados de Futurewei Technologies, la filial de Huawei centrada en investigación de nuevas tecnologías y con varias sedes en Estados Unidos.

Según ha podido averiguar The Wall Street Journal, se están comenzando a realizar despidos de empleados de la filial. No se ha concretado un número exacto, aunque se esperan cientos de despidos según las fuentes del medio estadounidense. Un efecto secundario del veto de Estados Unidos a Huawei, que entre otras cosas no permite a los empleados de Estados Unidos comunicarse con los de las oficinas centrales de Huawei en China.

Actualmente Futurewei Technologies cuenta con unas 850 personas distribuidas en centros de investigación de California, Washington y Texas. Se espera que algunos de estos empleados de origen chino vuelvan a su país natal para trabajar en oficinas de Huawei en China. WSJ indica que varios empleados han sido ya notificados de sus despidos, aunque no hay ninguna confirmación pública y oficial. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Huawei, actualizaremos el artículo en caso de obtener respuesta.

Un indulto a meditas

El veto de Estados Unidos a Huawei se inició en mayo, entre otras cosas prohibía la colaboración y venta de servicios, productos y tecnología de empresas estadounidenses a Huawei. Un veto que hizo saltar todas las alarmas, a pesar de que Huawei siempre ha pedido mantener la calma y ha prometido seguir operando con total normalidad.

Según las autoridades estadounidenses, el veto entró en vigor debido a que ven a Huawei como una amenaza nacional. Su posible colaboración con el gobierno chino hace que el país se encuentre en riesgo si las empresas estadounidenses colaboran con Huawei, según Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos inmediatamente incluyó a Huawei en la lista negra de empresas con las que está prohibido comercializar, concediendo un margen de varias semanas.

Unas semanas atrás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un posible indulto a Huawei. Pero finalmente este indulto se queda a medias, permitirá a algunas empresas negociar con Huawei siempre y cuando tengan una licencia por parte del gobierno que certifique que no hay riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, según el gobierno.

La regla es clara, está prohibida cualquier transferencia sin licencia de cualquier tipo de tecnología por parte de cualquiera de los EE. UU. a Huawei. Futurewei Technologies, a pesar de ser una filial de Huawei, opera desde Estados Unidos por lo que tiene prohibido transferir información, tecnologías, servicios y productos a Huawei.

El veto por parte de Estados Unidos supone 30.000 millones de dólares menos en ingresos y una caída del 40% en las ventas de smartphones, según las estimaciones hechas por Huawei. A pesar de todo la empresa indicó que no se reducirán las inversiones en innovación e investigación, área de la que forma parte Futurewei Technologies en Estados Unidos.

Vía | The Wall Street Journal