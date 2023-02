Hay vida más allá de los despidos en las tecnológicas. El plan de Microsoft para Barcelona es un buen ejemplo

El "tijeretazo" al empleo anunciado por Microsoft no afectará a algunos de los principales proyectos de la multinacional en España. Así lo ha asegurado al menos el presidente de su división local, Alberto Granados. Durante una charla reciente en Nueva Economía Fórum el directivo ha querido dejar dos mensajes sobre la mesa, ambos para la tranquilidad: los recortes no afectarán a los tres centros de datos previstos en España ni a los planes de expansión en Barcelona, donde la compañía, pese a su ajuste global de plantilla, prevé contratar a cien personas.

¿Cuáles son las cifras? ¿Y los proyectos?

¿Cien fichajes para Barcelona? Eso es lo que deslizó durante su intervención Alberto Granados, quien avanzó que la compañía prevé contratar a un centenar de empleados en su hub de I+D en inteligencia artificial (IA) de Barcelona, parte de la división WebXT. Uno de sus objetivos es precisamente atraer talento europeo.

El mensaje no es exactamente nuevo —en mayo de 2022 ya anunció su intención de fichar nuevo talento para formar un equipo de alrededor de 90 especialistas y el pasado septiembre incidía en su idea de contratar personal—, pero ha generado expectación por llegar poco después de que Sky News avanzara los planes de Microsoft de eliminar cerca del 5% de su plantilla a nivel global.

¿Qué ha dicho Microsoft? Granados incidió en que España tiene "una oportunidad muy grande" de convertirse en un hub digital a nivel europeo y recordó la apuesta de la multinacional. "Hace un año y medio abrimos el hub de IA en Barcelona, donde lo ampliamos: empezamos contratando 80 personas y ahora vamos a contratar a otras 100", explicó el directivo, quien precisó que el 50% de los trabajos ya viene de fuera y detalló, sobre la actividad desarrollada en el hub: "Parte del centro de IA de Barcelona trabajará con GPT3 y GPT4".

¿Y los centros de datos de España? Si bien Granados admitió que “todas las empresas de nube estamos ajustándonos a la demanda” e incluso han optado por "repriorizar determinadas áreas y proyectos más estratégicos y con mayor impacto para el cliente final", garantizó que el escenario no socavará los planes de crear tres centros de datos en España. "No, no va a impactar a la construcción ni ahora ni en un futuro. De hecho, continuaremos invirtiendo en ello porque nos parece clave, pero sí es cierto que hay determinadas áreas en las que hemos desinvertido y proyectos en los que te tienes que reajustar a la demanda", subrayó.

Microsoft prevé crear tres centros de datos en España, los tres en la Comunidad de Madrid: uno en San Sebastián de los Reyes que se encargará de levantar Ferrovial, y otros dos en Meco y Algete. El objetivo de los tres centros es que conformen una región "cloud". "Los datos de las empresas y Gobierno español serán almacenados en España", garantizó en 2022 Brad Smith, su presidente. La iniciativa se enmarca en un plan más amplio con centros de datos en más de 17 regiones europeas.

¿Qué impacto tendrán? Granados desgranó algunas de las previsiones de la multinacional: "Nosotros hemos hecho un análisis de cuál es el valor que puede generar un centro de datos en España y hablamos de alrededor de unos 15.000 millones adicionales de valor, desde el 2022 al 2025. Crear ese centro de datos genera más riqueza. Sobre todo en Pymes. Y alrededor de 50.000 puestos de trabajo adicionales en todo el ecosistema. Hablo de Microsoft, sus partners, clientes… hablo en general de todo el ecosistema que se nutre de ese centro".

¿No se verá resentida la plantilla? En línea con otros muchos gigantes tecnológicos, como Amazon, Meta o Alphabet, Microsoft ha decidido ajustar su capítulo de personal con un recorte de cerca del 5% de su plantilla, lo que equivale a unos 10.000 puestos de trabajo. Granados no ahondó en la cifra, aunque recordó que la multinacional había elevado su personal un 50% en cuestión de tres años y remarcó: "Un ajuste del 5% no es excesivamente significativo, es algo normal, hay que hacerlo, nadie es impune a la situación actual y hay que priorizar de manera ágil proyectos y recursos". España no sería en cualquier caso ajena a su efecto.

