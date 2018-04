GoPro sube en bolsa ante los rumores de una posible compra por Xiaomi

Después de que sus acciones hayan caído en un 36% en lo que vamos de 2018, GoPro ha empezado a revalorizarse en bolsa a raíz de los rumores de una posible compra por parte de Xiaomi. Concretamente, las acciones han subido un 8,8% después de que un informe de The Information apuntase a que el fabricante chino podría estar interesado en hacerse con la empresa.

El CEO de GoPro Nick Woodman ya ha dicho públicamente que está abierto a negociaciones, y a principios de año contrató al banco de inversión JPMorgan Chase & Co para que les asesorase ante una posible venta. Fuentes internas de The Information apuntan a que el fabricante chino ya ha sopesado hacer una oferta, aunque no quieren pagar más de la cuenta.

Este informe también apunta a que GoPro podría obtener mil millones de dólares por esta operación basándose en el precio que Hewlett Packard pagó por Palm en 2010. El fabricante de cámaras de acción llegó a estar valorado en 10.000 millones de dólares, pero su valor de mercado ha caído hoy en día hasta los 761 millones.

Un posible desenlace ante la crisis de GoPro

GoPro lleva varios meses con unos terribles problemas financieros, los cuales han causado entre otras cosas que la empresa decidiese abandonar su negocio de drones a principios de este año. Xiaomi por su parte es uno de esos fabricantes que lanza todo tipo de productos, y teniendo también cámaras de acción parece viable que quieran dar un salto cualitativo con una posible compra de la marca que inició la revolución de este tipo de dispositivos.

El hecho de que las acciones de GoPro estén subiendo ante los rumores son un indicativo bastante claro de que a sus inversores parece gustarles la idea de una posible venta. Esto, unido a la disposición del CEO a vender, podría facilitarle las cosas tanto a Xiaomi como a cualquier otro interesado.

En cualquier caso, tampoco hay que olvidar que de momento todo estos son rumores surgidos de hipotéticas fuentes internas. Esto quiere decir que aunque el medio que las ha difundido es serio, hasta que no haya confirmaciones oficiales por parte de las empresas no podemos estar seguros de que estas negociaciones acaben materializándose, y mucho menos que se llegue a una posible compra.

