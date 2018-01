En GoPro ya contemplan vender la compañía ante sus terribles problemas financieros, según CNBC

En GoPro no la están pasando nada bien en este arranque de 2018, donde ya han confirmado que se retiran del mercado de los drones ante las bajas ventas de Karma. Aunado a esto, también están confirmando que las ventas navideñas no les beneficiaron y eso le ha llevado a despedir el 20% de sus empleados y bajar el precio de la recién lanzada Hero6 Black. Pero las malas noticias aún no terminan.

Hoy durante una entrevista, Nick Woodman, CEO de GoPro, mencionó que ya están considerando vender la compañía o al menos buscar una alianza con una empresa matriz que les deje seguir operando con independencia. Esto ha sido una bomba que ha resentido las acciones de la compañía, las cuales ya presentan una caída del 30%.

Venderse o morir

Incluso CNBC va más allá de las declaraciones de Woodman y aseguran que, según sus fuentes, GoPro ya contrató a JP Morgan Chase para que empiece a hacer las gestiones de venta y encuentre un comprador que pueda mantener viva a la compañía.

Según la información, aún no hay compradores interesados en hacerse con GoPro, mientras que la compañía no ha confirmado que esté a la venta. Sin embargo, las palabras de Woodman han sido claras: "Si hay oportunidades para que nos unamos a una compañía matriz más grande para impulsar aún más a GoPro, sin duda es algo que consideraríamos".

Mientras tanto, GoPro ya ajustó sus pronósticos de ingresos para este primer trimestre, pasando de 470 millones de dólares a 340 millones, algo que por supuesto no tiene nada contentos a los inversores.

Ahora mismo la compañía espera salir a flote con la reducción de precio de la Hero6 Black y el próximo lanzamiento de una supuesta "cámara asequible" con la que buscarían competir contra todas esas cámaras de acción que han inundado el mercado.

