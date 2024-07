El Gobierno de Hong Kong ha fichado a una científica 'top' en IA. Su plan va más allá de las fronteras de China

Yang Hongxia no es una gurú de la inteligencia artificial (IA) más. Esta científica china ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en IBM, Yahoo!, Alibaba y ByteDance, y es en gran medida responsable de los avances en materia de IA que han alcanzado estas dos últimas compañías chinas. Curiosamente, su carrera acaba de dar un giro relativamente inesperado. Y es que ha sido fichada por la Universidad Politécnica de Hong Kong para que dé clase en el Departamento de Computación de esta institución educativa.

A priori el alcance de este fichaje podría parecer comedido, pero no lo es. Es un movimiento importante orquestado por el Gobierno de Hong Kong en el contexto de su estrategia para transformar esta importante ciudad china en un centro tecnológico internacional especializado en las industrias de la IA y los semiconductores. De hecho, Yang Hongxia ya está reclutando estudiantes de doctorado e investigadores postdoctorales que quieren especializarse en IA generativa y tecnologías de computación descentralizada.

Uno de los hitos de la carrera de Hongxia es su participación cuando trabajaba en Alibaba en el desarrollo del modelo de lenguaje de gran tamaño M6, que tiene 10.000 millones de parámetros. Este modelo es el predecesor de Tongyi Qianwen, también de Alibaba. Sea como sea su regreso al mundo académico pone encima de la mesa el interés del Gobierno chino, y en particular de la Administración de Hong Kong, en atraer al ámbito académico a profesionales muy cualificados que han demostrado su valía en el escenario empresarial.

El plan maestro de Hong Kong ya está en marcha

A finales de marzo de 2023 Regina Ip Lau Suk-yee, la presidenta del NPP (New People's Party), que es un partido político conservador muy influyente en Hong Kong, publicó un artículo muy interesante en el que defendió, entre otras ideas, la implementación en su ciudad de la estrategia que ha permitido a Singapur afianzar el desarrollo tecnológico que tiene actualmente. El régimen administrativo especial por el que se rige Hong Kong permite a China utilizar esta ciudad como banco de pruebas, y, según Regina Ip, el Gobierno está desplegando un plan que persigue transformar esta ciudad en un centro tecnológico y de innovación internacional claramente inspirado en Singapur.

El régimen administrativo especial por el que se rige Hong Kong permite a China utilizar esta ciudad como banco de pruebas

China necesita imperiosamente desarrollar su tecnología para sobreponerse a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Tiene los recursos económicos y el ecosistema industrial necesarios para lograrlo, pero para hacer posible el desarrollo de sus tecnologías fotolitográficas, que es el mayor desafío al que se enfrenta en el ámbito de una industria estratégica como es la de los chips, necesita algo más. Requiere, según la tesis defendida por Ip y otros expertos, atraer talento procedente del extranjero.

Esta estrategia es, precisamente, la que ha permitido a Singapur sostener el desarrollo tecnológico que ha propiciado durante los últimos años. No obstante, China no contempla el futuro inmediato de Hong Kong solo como centro neurálgico de su industria de los semiconductores y la IA; también planea aglutinar en esta ciudad su músculo de desarrollo e innovación en el ámbito de la computación cuántica y la biomedicina. Para China este plan es prioritario. Está en juego su desarrollo económico, tecnológico e industrial frente a una alianza occidental liderada por Estados Unidos que no está dispuesta a ceder un ápice de terreno.

Imagen | Ben Cheung

Más información | SCMP

En Xataka | Esta joven china de 17 años es un prodigio de las matemáticas. Ha derrotado a estudiantes del MIT, Cambridge y Stanford