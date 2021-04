Por fin buenas noticias en el mercado de los móviles tras el azote del coronavirus: sube un 27% a nivel mundial y Realme crece un 183% en Europa

La pandemia del coronavirus ha hecho historia indudablemente, también en lo referente a las ventas de móviles. El mercado caía como nunca en 2020, viendo que no se recuperaban aún cuando los confinamientos (absolutos) iban viendo su fin, pero parece que 2021 trae por fin buenas noticias a la industria de los móviles.

Si bien se espera que la escasez de chips aún suponga problemas incluso en 2022 para ésta, en el terreno de ventas las cosas han ido mejor en el primer trimestre de 2021 según Canalys. El podio cambia ligeramente con respecto al trimestre pasado, aunque lo que destaca es que finalmente Huawei ha abandonado el top 5.

El protagonismo de Samsung a nivel mundial

Según los datos de Canalys, el mercado mundial de smartphones se ha incrementado un 27% con respecto al año pasado en este mismo periodo. Son un total de 347 millones de unidades distribuidas, un número que queda claramente por encima de los aproximadamente 294 millones que Gartner cuantificaba en agosto del año pasado, cuando este mercado seguía desplomándose.

La mayoría de estas distribuciones son de Samsung, que reafirma su corona de laureles con 75,5 millones de unidades, es decir, el 22% de la cuota de mercado del primer trimestre de 2021. Le sigue Apple, pese a que el iPhone 12 mini no resultó como se esperaba y que al parecer se llegó a recortar su producción.

Aunque es la medalla de bronce la que destaca por la subida propia: Xiaomi alcanza su máximo trimestral de la historia (según Canalys) con un crecimiento del 62% con respecto al primer trimestre de 2020 (momento en el que aún no había estallado la pandemia a nivel mundial -económicamente hablando-). Con esto se mantiene por encima de otros rivales fuertes y compatriotas suyos como Vivo y OPPO, que quedan por debajo.

Realme: la reina de la subida en Europa

La firma Counterpoint ha mostrado también una recuperación, pero en lo concerniente al mercado europeo. El crecimiento es más discreto en este continente, según Counterpount del 6% con respecto al primer trimestre de 2021, pero en todo caso son buenos números en relación al año pasado.

Los porcentajes están más repartidos que hace un par de meses, pero Samsung, Apple y Xiaomi se mantienen en el podio. La marca es, de hecho, la que más vende en España (según Counterpoint), mientras que Apple ha experimentado un descenso en estos primeros meses de 2021. Y mientras tanto, Realme crece un 183% con respecto al primer trimestre de 2020, lo que muestra que se están afianzando en este continente y que ganan terreno en el hacinado panorama de la gama media.

Unos meses de cambios

Sobre la escasez de chips, en Canalys esperan que esto afecte en los sucesivos trimestres, por lo que no sería extraño ver que, pese a que la pandemia no parece ya afectar tanto a las ventas, el no poder llegar a los objetivos de fabricación podría ser una realidad en los próximos meses y que, necesariamente, esto se note en las distribuciones. Si no se pueden fabricar, no se pueden vender, aunque podamos querer comprar.

Estaremos pendientes de cómo afecte esto y de si (por este motivo o no) hay cambios de estrategia en algún caso. Xiaomi tiene un catálogo de vértigo, OPPO no se queda corta y Samsung es un clásico en este sentido, así que no sería del todo extraño que pudiesen recortarlo (aunque sinceramente de momento no lo parece). Además, la salida de LG del mercado de los móviles podría ocasionar cambios, especialmente donde vendían más (Estados Unidos).