Europa no quiere que Google, Amazon, Facebook o Apple se pasen de la raya y aprueba la Digital Markets Act para limitar su poder

La Digital Markets Act (DMA) está más cerca de entrar en acción. La nueva serie de medidas fue desvelada por Magrethe Vestager en diciembre de 2020 y planteaba una serie de medidas para restringir el radio de acción de las grandes empresas tecnológicas.

Ahora esas medidas han sido aprobadas por el Parlamento Europeo, y restringirán cómo pueden expandirse, además de garantizar que su crecimiento no impide que otros rivales puedan competir con esas empresas. La medida afecta especialmente a gigantes como Google, Amazon, Facebook o Apple (GAFA), pero su ámbito también está dirigido a gigantes chinos como Alibaba o Zalando.

La Digital Markets Act o Ley de Mercado Digitales pretende abordar "las consecuencias negativas derivadas del comportamiento de determinadas plataformas que actúan como 'guardianes de acceso' en el mercado único".

Está claramente dirigida a las grandes tecnológicas, y la Comisión Europea considera que estas empresas "tienen el poder de actuar como creadores de normas privados y de hacer las veces de cuellos de botella entre las empresas y los consumidores". Como explicaban nuestros compañeros de Genbeta, en su definición original se reunían sus principales normas:

Los reguladores europeos pretenden que la DMA se aplique también a navegadores, asistentes virtuales y Smart TVs. Estos servicios y productos se añaden a otros ya planteados anteriormente como redes sociales, servicios de intermediación, buscadores, sistemas operativos o servicios para compartir vídeo.

Early Xmas gift 🥳 Today’s @Europarl_EN vote on #DMA means fair and contestable markets are on their way. It sends a clear message that in our 🇪🇺democracy it is not for #BigTech to set the rules of the game, it is for legislators. HUGE congrats @Andreas_Schwab & all of us! pic.twitter.com/PtkMVQz1pg