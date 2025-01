La estrategia de TSMC en EEUU está en entredicho: el 50% de los empleados de su planta de Arizona es de Taiwán

La nueva fábrica de semiconductores de vanguardia que tiene TSMC en Arizona (EEUU) parece haber enderezado su rumbo después de varios años de construcción durante los que los problemas han campado a sus anchas. A finales del pasado mes de octubre sus administradores oficializaron que ya habían iniciado las primeras pruebas de fabricación de circuitos integrados, aunque la producción de chips a gran escala arrancará durante la primera mitad de 2025.

Curiosamente, Rick Cassidy, el presidente de la división estadounidense de TSMC, ha confirmado que el rendimiento de la producción inicial de la primera planta de esta compañía en Arizona ha superado al de las fábricas equiparables que tiene TSMC en Taiwán. Según Cassidy la proporción de circuitos integrados utilizables producidos en Arizona es aproximadamente cuatro puntos porcentuales más alta que en las instalaciones equiparables de Taiwán.

El rendimiento de un nodo litográfico es crucial porque refleja su capacidad de producción de chips válidos, de modo que un rendimiento alto tiene un impacto muy beneficioso en la competitividad de los fabricantes de semiconductores. De hecho, es un parámetro crítico en esta industria. Sea como sea lo más sorprendente es que una planta que ha tenido un inicio tan problemático como la de Phoenix (Arizona) ha arrojado a las primeras de cambio un rendimiento más alto que las plantas que tiene TSMC en Taiwán.

Un buen arranque ensombrecido por los problemas con el personal cualificado

En un interesantísimo artículo dedicado íntegramente a la fábrica de TSMC en Arizona, The New York Times ha confirmado que actualmente el 50% de los empleados de esta planta procede de Taiwán. De hecho, el titular del artículo es de lo más revelador: 'El pequeño Taipéi de Arizona: cómo una fábrica de chips taiwanesa ha sembrado las semillas de una comunidad'. La proporción de trabajadores taiwaneses y estadounidenses cambiará en el futuro a favor de estos últimos, pero por el momento este reparto está granjeando algunos problemas a TSMC.

Al parecer algunos trabajadores estadounidenses, como un joven ingeniero llamado Bruce que ha compartido su experiencia, están teniendo dificultades para comunicarse correctamente con sus superiores taiwaneses debido a la barrera que representa la diferencia idiomática. Además, se están enfrentando a jornadas de trabajo maratonianas a pesar de que la planta todavía no ha iniciado la producción a gran escala de chips, y la jerarquía, siempre según estos trabajadores de EEUU, es muy estricta.

Las culturas de trabajo de EEUU y Taiwán son muy diferentes. De hecho, Mark Liu, el expresidente de TSMC, no dudó en saltar a la palestra a principios de julio de 2023 para dar una respuesta contundente a estas críticas durante un viaje a EEUU para, entre otros motivos, reunirse con el presidente Joe Biden: "Aquellos que no están dispuestos a aceptar turnos no deberían trabajar en la industria de fabricación de semiconductores". No obstante, también intentó apaciguar un poco a los críticos con su compañía asegurando que no va a pedir a sus empleados en EEUU que asuman exactamente los mismos estándares derivados de la cultura de trabajo que impera en sus plantas de Taiwán.

Imagen | TSMC

Más información | The New York Times

En Xataka | TSMC va a subir los precios de sus chips producidos en el extranjero. La culpa es de sus fábricas fuera de Taiwán