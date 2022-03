La española Manfred crea el currículo digital universal: un solo archivo para todas las plataformas sin largos registros

Buscar trabajo en internet tiene un gran inconveniente: la mayoría de plataformas de empleo piden que el solicitante se registre y rellene manualmente todos los campos relacionados con la experiencia laboral, la formación, el porfolio y las habilidades complementarias, como los idiomas. Algunas permiten importar los datos desde un documento PDF o desde LinkedIn, pero los resultados de ese trasvase a menudo son bastante decepcionantes y el usuario tiene que corregirlos igualmente a mano.

Por ello, la empresa española Manfred, compañía de recursos humanos especializada en el sector tecnológico, ha decidido crear un currículo open source que se puede sincronizar con múltiples plataformas de empleo desde un archivo en formato JSON alojado en el repositorio del usuario en GitHub. Un proyecto que ha presentado este mismo jueves.

De esta forma, el origen de los datos que comparte el interesado estará en su propia máquina, desde la cual podrá cortar el acceso a la web que desee cuando quiera, lo que hará que siempre tenga el control sobre su información personal y que el cierre de una plataforma no le haga perder todo el contenido que ha volcado en ella, según ha explicado Manfred. Asimismo, con este sistema, al estar interconectado desde el repositorio del usuario, cada cambio que se realice en un sitio web se plasmará automáticamente en los demás y se guardará en el archivo JSON del profesional.

“Es el primer paso para convertirnos en un single source of truth (modelo por el que cada elemento se domina o edita desde un solo lugar) de datos profesionales. A mí me taladra mucho tener que subir mis datos a cada sitio, porque además la mayoría de las condiciones de uso de esas webs me impiden sacarlos, porque su modelo de negocio se basa en captar esos datos y en tratar de que no salgan jamás. Nosotros vamos a hacer lo contrario”, explica David Bonilla, fundador de Manfred, a Xataka.

Para conseguir el currículo en formato JSON, el usuario debe tener su perfil profesional en Manfred. El plan de la compañía de recursos humanos es que su herramienta pueda crear el CV a partir de otras plataformas como LinkedIn o Infojobs en el futuro, conforme el proyecto vaya progresando, pero por el momento sólo permiten importar datos desde Stack Overflow.

Asimismo, por ahora el currículo no se puede conectar con ninguna de las grandes plataformas de empleo, aunque ya hay empresas como Sngular que lo han adoptado para sus propias webs de selección. Sin embargo, desde Manfred esperan poder extenderlo pronto a otras webs conforme la idea cale entre los profesionales que buscan empleo. “Queremos que se convierta en estándar universal”, señala Bonilla.

El currículo sólo se podrá descargar en formato JSON, pero Manfred tiene previsto habilitar la opción de exportarlo en PDF más adelante. Aunque eso va en contra de la propia idea de este CV digital. “Nuestra propuesta de valor es que nunca mandes tus datos en PDF, porque pierdes el control, no sabes dónde acaba ese documento ni quién tiene tus dato personales, y además no van a estar actualizados. La idea es que, en lugar de eso, compartas tu perfil público en Manfred, a través del que podrás comprobar cuántas veces lo abren, qué hacen y hasta dónde leen”, explica Bonilla.

El cierre de Stack Overflow

Manfred llevaba tiempo pensando en abordar este proyecto, y habían decidido desarrollarlo a lo largo de 2022. La idea era, y sigue siendo, atraer a más usuarios a su plataforma a través de una herramienta open source que pueda serles de utilidad. Pero el anuncio del cierre de la división de Talent & Jobs de Stack Overflow a partir del 31 de marzo, que supondrá la eliminación de los currículos en línea de unos 4,7 millones de desarrolladores de todo el mundo que tienen sus perfiles públicos en esta web, aceleró las cosas.

Stack Overflow ha señalado que va a permitir a sus usuarios exportar sus currículos hasta el citado 31 de marzo, por lo que Manfred vio la oportunidad de pescar en río revuelto y ha enfocado la fase de lanzamiento de su currículo digital en atraer a los usuarios de la web de desarrolladores. Así, ha creado una herramienta para que los profesionales con perfil en Stack Overflow puedan exportar su CV a formato JSON con sólo copiar y pegar su URL en la página que los españoles han creado para ello.

“Desde que Manfred nació hemos crecido todos los años muy por encima de nuestras previsiones. En lo que va de año, hemos pasado de tener 26 a 34 empleados, y en el último ejercicio facturamos 1,5 millones de euros. Y todo eso con 12.000 perfiles profesionales sólo en España. Imagina lo que puede suponer para nosotros atraer aunque sólo sea al 1% de las personas que están en Stack Overflow”, señala Bonilla.

Así, los desarrolladores de Stack Overflow podrán descargar su CV en formato JSON a través de Manfred y guardarlo en su ordenador o en un repositorio de GitHub y, si quieren, registrarse en la plataforma de recursos humanos española para tener el mismo perfil público que tenían en Stack Overflow en Manfred usando ese archivo.

Aspecto de la web que Manfred ha habilitado para los usuarios de Stack Overflow.

El lanzamiento de este proyecto, por su vínculo con Stack Overflow y por la pretensión de universalidad, ha supuesto un proceso de internacionalización de la empresa española, que hasta ahora sólo trabajaba en el mercado español. En la presentación del proyecto también han anunciado su apertura a mercados extranjeros y la remodelación y traducción de su web al inglés.

Una herramienta para desarrolladores

A pesar del pretendido carácter universal del proyecto, y de su intención de convertirse en el estándar para los datos profesionales en línea, lo cierto es que esta herramienta está bastante enfocada, al menos por el momento, en profesionales de la informática o personas que tengan cierto dominio de la materia. Y es que no demasiados trabajadores fuera de este campo saben qué es un repositorio de GitHub o qué características tiene el formato JSON.

Desde Manfred son conscientes de esto, y admiten que se han enfocado en perfiles tecnológicos porque son precisamente en los que están especializados y los que más les interesan. Pero confían en que la herramienta se vaya extendiendo con el tiempo y que cada vez más personas de diversos sectores la adopten. Para ello, aseguran que van a preparar material informativo básico para que cualquiera sin conocimientos de informática pueda crear su repositorio en GitHub, entender qué es el formato JSON y por qué permite sincronizar el currículo digital en múltiples plataformas a partir de un solo archivo.

Imagen | Lukas