Mientras España suspira por la semana de cuatro días, Corea del Sur está presionando para volver a trabajar seis días

El mundo entero está experimentando un cambio de cultura laboral, llegando al consenso que jornadas más largas no conducen a una mayor productividad, sino a una peor salud de los empleados. Por eso, los programas piloto de semana laboral de cuatro días se han extendido por distintos país de todo el mundo y muchos otro, como España o México, han iniciado procesos para reducir la jornada ordinaria.

Sin embargo, en Corea del Sur, se está produciendo un cambio de tendencia en la cultura laboral en sentido inverso. Hay un perfil en las empresas que, cuando surgen situaciones de crisis, incrementa su jornada laboral de cinco días semanales, a seis días: los gerentes y directivos de las grandes compañías.

Cambio en la cultura laboral de Corea del Sur. Hace alguna semanas te contábamos que Samsung estaba viviendo una situación excepcional, con una caída en ventas y una dura competencia en el ámbito de los semiconductores. Eso había provocado que sus directivos optaran por trabajar seis días en lugar de los habituales cinco días laborales para encontrar nuevas estrategias para reconducir la situación de la empresa.

The New York Times recoge la experiencia de Lim Hyung-kyu, un ejecutivo jubilado de Samsung Electronics, que describe una época en la que trabajar voluntariamente seis e incluso siete días a la semana era algo común. Esto no solo era legal, sino que también era lo esperado en la economía de Corea del Sur de posguerra, donde el rápido crecimiento industrial requería una dedicación significativa por parte de los trabajadores. "En el pasado, mis semanas eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viernes y viernes”, aseguraba el exejecutivo.

Nueva generación, nuevas leyes. Las actuales leyes surcoreanas limitan la semana laboral a 52 horas como máximo, con 40 horas como jornada ordinaria y hasta 12 horas extras semanales. Los fines de semana están reservados para el descanso, haciéndose especial énfasis en el equilibrio entre trabajo y vida personal, especialmente entre los trabajadores más jóvenes.

Sin embargo, algo está cambiando en esa política que está presionando para recuperar las largas jornadas laborales del pasado. De hecho, Corea del Sur fue uno de los primeros países en estudiar la ampliación de la jornada laboral de 52 horas a 69 horas semanales, revirtiendo la actual normativa aprobada en 2018. Un debate que Grecia también está poniendo sobre la mesa, con su propuesta de ampliación de la jornada laboral por motivos “extraordinarios”.

Ampliar la jornada voluntariamente. Aunque los cambios normativos todavía no se han producido, algunas empresas surcoreanas ya han comenzado a presionar a los ejecutivos para que trabajen más horas, incluidos los fines de semana cuando los resultados financieros no son los esperados. "Los ejecutivos pueden optar voluntariamente por trabajar los fines de semana de acuerdo con sus necesidades profesionales", aseguraba un portavoz de Samsung en Corea del Sur a The New York Times. El gigante tecnológico surcoreano se encuentra inmerso en un conflicto laboral en vías de resolución, tras haber sufrido la primera huelga laboral de su historia.

Samsung no es la única que en la que sus directivos y gerentes trabajan más cinco días por semana. Según The New York Times, las refinerías de Hyundai Oilbank y el fabricante de baterías y vehículos eléctricos SK On también estarían presionando a sus ejecutivos para que “voluntariamente” acudieran al trabajo en fines de semana. "Los ejecutivos y directivos darán ejemplo y asumirán la gran responsabilidad de navegar a través de una crisis", declaraba al medio estadounidense Lee Seok-hee, director ejecutivo de SK On.

Hoy solo los directivos, mañana el resto de empleados. Una de las mayores preocupaciones de este cambio de cultura laboral en Corea del Sur es la que la presión sobre los ejecutivos para trabajar más podría extenderse a empleados de menor rango y a empresas más pequeñas. "Consideramos que salir a las 2 o 3 de la madrugada es correcto", declaraba a una joven consultora de 20 años de Seúl a The New York Times.

Esa tendencia pondría en riesgo el actual modelo laboral de Corea del Sur, donde el límite oficial de 52 horas no siempre se respeta. En la práctica, los trabajadores surcoreanos aún registran las jornadas laborales más largas entre las economías avanzadas, según datos de la OCDE.

Población envejecida, menor productividad. El enfoque de alargar las jornadas laborales en Corea del Sur se encuentra con algunos palos en las ruedas cuando se tiene en consideración que, según revelan datos de la OCDE, la productividad del país se sitúa entre las más bajas entre los países de la OCDE. Además, han comenzado a saltar algunas alarmas en cuanto al envejecimiento de su población, registrando uno de los índices de natalidad más bajos del mundo, con 0,7 hijos por cada mujer en 2023.

Unir largas jornadas laborales a una baja productividad, no parece la mejor de las ideas para incentivar la natalidad, lo que deriva en una crisis demográfica todavía más agudizada. Como apuntaban desde Nikkei Asia, Corea del Sur se está viendo obligada a traer mano de obra de otros países para mantener el ritmo de crecimiento.

