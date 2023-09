EEUU hace la vista gorda con Corea del Sur: Samsung y SK Hynix pueden seguir enviando equipos litográficos a China

El Gobierno de EEUU está haciendo todo lo que está en su mano para evitar que los equipos litográficos de vanguardia lleguen a China. Las máquinas de fabricación de chips más avanzadas disponibles actualmente son los equipos de ultravioleta extremo (UVE) que produce la compañía neerlandesa ASML y que solo poseen TSMC, Intel y Samsung. Con toda probabilidad durante los próximos años los tendrán también la empresa surcoreana SK Hynix y las estadounidenses GlobalFoundries y Micron, pero no las chinas SMIC o Hua Hong Semiconductor.

Al menos no los equipos de litografía que fabrica ASML. El Gobierno chino está respaldando económicamente con subvenciones multimillonarias a sus fabricantes de chips y de máquinas de litografía con el propósito de agilizar el desarrollo de sus propios equipos UVE. Algunas de las empresas que se están beneficiando de este impulso son SMIC, Hua Hong Semiconductor, Honghu Suzhou Semiconductor Technology, Naura Technology Group o Advanced Micro-Fabrication Equipment. No obstante, no debemos pasar por alto que en China no hay solo empresas chinas; también tienen allí plantas de fabricación muchas compañías extranjeras.

La papeleta de Samsung y SK Hynix en China

La tensa relación que se impone actualmente entre la alianza liderada por EEUU y China ha colocado a algunas empresas estadounidenses y asiáticas que tienen plantas de fabricación de chips en este último país en una posición muy delicada. Las compañías surcoreanas Samsung y SK Hynix son las dos más desfavorecidas, o, al menos, las que están protestando de una forma más enérgica. Ambas tienen fábricas en China, y, además, son plantas de última generación equipadas con máquinas de litografía muy avanzadas.

Samsung y SK Hynix podrán enviar indefinidamente equipos de litografía a sus fábricas en China, pero aún no está claro de qué clase de máquinas se trata

Durante todo este año estas dos empresas han mantenido una negociación muy intensa con el Departamento de Comercio de EEUU debido a que esta institución es la responsable de aprobar la exportación de equipos de litografía que incorporan tecnologías o patentes estadounidenses. Samsung y SK Hynix necesitan enviar nuevas máquinas de fabricación de circuitos integrados a sus plantas de China para proteger su competitividad, y sin el beneplácito de la Administración estadounidense no pueden hacerlo.

Los equipos de litografía que fabrica ASML incorporan con toda seguridad tecnologías estadounidenses (sin ir más lejos la fuente de luz ultravioleta de las máquinas UVE y UVP la produce la empresa de origen californiano Cymer). Y presumiblemente los equipos litográficos de Tokyo Electron, Nikon y Canon también, lo que confiere a EEUU la potestad de controlar qué países pueden utilizar esta tecnología. Samsung y SK Hynix consiguieron el año pasado un permiso especial de la Administración estadounidense para enviar equipos de litografía a sus plantas en China, pero esta licencia de exportación expira en breve.

El Departamento de Comercio de EEUU no lo ha confirmado oficialmente aún (probablemente lo hará durante las próximas horas), pero la agencia de noticias surcoreana Yonhap ha anticipado que Samsung y SK Hynix podrán enviar indefinidamente equipos de litografía a sus fábricas en China. Lo que todavía no ha trascendido es qué tipo de máquinas podrán llevar a estas plantas, pero es poco probable que tengan permiso para enviarles equipos UVE. Y es un problema para ambas. Samsung produce chips NAND Flash en Xian, y SK Hynix fabrica circuitos integrados DRAM en Wuxi y NAND Flash en Dalian. Equipar estas plantas con equipos de vanguardia puede marcar la diferencia en su negocio.

Imagen de portada: ASML

