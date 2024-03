Dinamarca da luz verde a la jornada laboral de cuatro días para sus funcionarios. En realidad, no la necesitan

Los países nórdicos han mostrado gran interés por los resultados de las pruebas piloto de la semana laboral de cuatro días. Suecia o Islandia iniciaron sus propios experimentos con la semana de cuatro días. Tal y como asegura InfoJobs, no todos ellos fueron del agrado de la población o las autoridades.

Dinamarca ha tomado nota de estos experimentos y ha comenzado a ofrecer este modelo de jornada a algunos funcionarios dedicados al cuidado de las personas en algunos ayuntamientos del país, incluida su capital Copenhague. Lo cierto es que, en realidad, los daneses no necesitan este modelo porque su modelo de jornada actual ya está muy bien optimizada.

Más flexibilidad para el sector público. La iniciativa del ayuntamiento de Copenhague sigue los pasos de otros municipios como Esbjerg, Vejen y Odsherred. Estos consistorios ya han implantado la posibilidad de que sus funcionarios trabajen cuatro días a la semana para mejorar la flexibilidad de su jornada laboral e incentivar la conciliación de la vida familiar y laboral. El medio danés BNN informa de que la medida solo estará disponible para determinados perfiles de profesionales del sector público como higienistas dentales, profesores, trabajadores sociales y personal de enfermería.

“Es muy importante para el municipio de Copenhague que brindemos buenas condiciones, en particular para las personas que trabajan en trabajos de cuidados. Es difícil encontrar suficientes profesores que cuiden a los niños, por lo que es importante mejorar la calidad de su vida laboral”, declaraba Troels Christian Jakobsen, concejal electo por el partido Alternativa en el ayuntamiento de Copenhague.

Prueba temporal, pero con vistas a largo plazo. El proyecto de semana laboral que ha puesto en marcha el ayuntamiento de Copenhague estará vigente hasta finales de 2024, dejando la puerta abierta a extenderse hasta 2025. Janne Gleerup, investigadora laboral de la Universidad de Roskilde, destaca que dada la variedad de profesiones que se acogerán a ese modelo, facilitará extraer datos y conclusiones para dar mayor flexibilidad a cada perfil en el futuro.

“Debido a que [lo están haciendo en] muchas áreas diferentes, y el trabajo es muy diferente, también habrá algunas formas diferentes de flexibilidad que puedes probar, por lo que no es una solución única para todos. Y otros municipios pueden aprender de sus experiencias”, declaró la profesora a la emisora de noticias local DR.

Dinamarca no necesita la semana laboral de cuatro días. Uno de los objetivos del modelo de jornada laboral de cuatro días es optimizar al máximo la productividad de la jornada para que no sea necesario emplear 40 horas semanales para hacer el mismo trabajo. Ese es el propósito tras el modelo 100-80-100 que se ha venido aplicando en las pruebas de Valencia, Alemania o Reino Unido. Sin embargo, Dinamarca no la necesita porque ya tiene una de las jornadas laborales más cortas del mundo.

Dinamarca: el paraíso de la jornada de 33 horas. Aunque la mayor parte de Dinamarca no ha adoptado oficialmente una semana laboral de cuatro días, el país tiene la segunda semana laboral promedio más corta del mundo. Según datos de la OCDE, la semana laboral de Dinamarca es de 33 horas semanales de media. Esto permite a los empleados daneses dedicar un 66% su día al descanso y al ocio. El dato contrasta con las 37,7 horas semanales de media de España, o las 41 de Grecia, según datos de Eurostat.

Ya cumplen con las horas, solo les falta repartirlas. En este sentido, el debate que se abre en Dinamarca no está en la misma página que en España ante la reducción de jornada anunciada por el Gobierno. Ellos ya han conseguido reducir la jornada sin que ello afecte a la productividad. Ahora el debate se centra en cómo organizar esas horas en el cómputo anual, y ahí es donde la Administración danesa pone el foco: ¿semana de cuatro días con más horas diarias o una jornada de cinco días con menos horas?

