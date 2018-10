El cofundador de Oculus abandona Facebook: así ha sido el éxodo de ejecutivos en el último año

Brendan Iribe, ex CEO y cofundador de Oculus, ha anunciado que dejará Facebook próximamente. En sus declaraciones de partida agradece especialmente a Mark Zuckerberg por creer en el equipo de Oculus y en el futuro de la realidad virtual y la realidad aumentada, pero Brendan Iribe es uno más en la lista de ejecutivos que han abandonado la empresa liderada por Mark Zuckerberg.

El cofundador de Oculus se unió a Facebook cuando la compañía adquirió Oculus en 2014 por 2.000 millones de dólares. Desde entonces, Oculus ha continuado su desarrollo independiente de Facebook pero con el apoyo y el incentivo de la red social. En estos cuatro años la realidad virtual no se ha convertido en un estándar ni se ha popularizado tanto como a Facebook le habría gustado. Pero sí que hemos visto muchas propuestas interesantes, especialmente por parte de la propia Oculus, Oculus Quest por menos de 400 dólares es la última de ellas.

Oculus Quest, las últimas gafas de realidad virtual diseñadas por la empresa.

Brendan Iribe no ha detallado los motivos de su salida ni tampoco ha explicado a qué se dedicará a continuación. En Oculus se desempeñó como CEO hasta 2016, cuando pasó a liderar la división Rift VR para PC, su puesto fue cogido por Hugo Barra como vicepresidente de Facebook de realidad virtual. Él sin embargo ha pasado a un segundo plano donde la realidad virtual de Oculus en PC no tiene tanto protagonismo como lo tienen las propias gafas Rift, Quest o Go.

Mark Zuckerberg ha perdido diez ejecutivos en diez meses

La salida de Brendan Iribe es sólo una más en la lista de salidas que se han producido este 2018. Su compañero y cofundador de Oculus, Palmer Luckey, abandonó Facebook mucho antes que él, en 2016. Pero otros grandes ejecutivos del conglomerado de Facebook lo han hecho durante 2018. Son los siguientes:

Jan Koum : Fue a principio de mayo cuando nos enteramos de la renuncia del fundador y CEO de WhatsApp. En su momento se pensó que era por supuestas presiones por parte de Facebook para limitar el cifrado de datos en la app de mensajería. Hace unas semanas destapó las mentiras y desencuentros que tuvo con Mark Zuckerberg.

: Fue a principio de mayo cuando nos enteramos de la renuncia del fundador y CEO de WhatsApp. En su momento se pensó que era por supuestas presiones por parte de Facebook para limitar el cifrado de datos en la app de mensajería. Hace unas semanas destapó las mentiras y desencuentros que tuvo con Mark Zuckerberg. Elliot Schrage : En junio de este año el jefe de comunicaciones y relaciones públicas de Facebook también abandonó la compañía, después de más de una década en ella.

: En junio de este año el jefe de comunicaciones y relaciones públicas de Facebook también abandonó la compañía, después de más de una década en ella. Colin Stretch: Vicepresidente y consejero general de Faceook desde 2010, Colin Stretch fue el abogado principal de la compañía durante ocho años, pero en julio de 2018 dejó Facebook.

Alex Stamos : Alex Stamos fue CSO (Chief Security Officer) en Facebook hasta agosto. El máximo responsable de seguridad en la red social, ahora critica abiertamente a Facebook por falta de transparencia.

: Alex Stamos fue CSO (Chief Security Officer) en Facebook hasta agosto. El máximo responsable de seguridad en la red social, ahora critica abiertamente a Facebook por falta de transparencia. Dan Rose : También en agosto el responsable del equipo de desarrollo de negocios de la compañía tomó un camino distinto al de Facebook. Estuvo trabajando codo con codo con Mark Zuckerberg desde 2006.

: También en agosto el responsable del equipo de desarrollo de negocios de la compañía tomó un camino distinto al de Facebook. Estuvo trabajando codo con codo con Mark Zuckerberg desde 2006. Rachel Whetstone : Encargada de las comunicaciones públicas de Facebook, en verano de este año decidió abandonar la empresa para trabajar en Netflix.

: Encargada de las comunicaciones públicas de Facebook, en verano de este año decidió abandonar la empresa para trabajar en Netflix. Alex Hardiman: Responsable de nuevos productos, Alex Hardiman se sumó en agosto de 2018 a The Atlantic para liderar el equipo de negocios y producto.

Kevin Systrom y Mike Krieger : Uno de los golpes duros a Facebook este año ha sido la salida de los dos cofundadores de Instagram. Instagram es uno de los productos más prometedores de Facebook ahora mismo, y la salida de sus dos fundadores parece ser que fue por discrepancias con Mark Zuckerberg a la hora de enfocar la estrategia de Instagram.

: Uno de los golpes duros a Facebook este año ha sido la salida de los dos cofundadores de Instagram. Instagram es uno de los productos más prometedores de Facebook ahora mismo, y la salida de sus dos fundadores parece ser que fue por discrepancias con Mark Zuckerberg a la hora de enfocar la estrategia de Instagram. Brendan Iribe: El último en dejar Facebook hasta la fecha, el cofundador de Oculus, que ha anunciado hace escasas horas su salida del gigante tecnológico.

Facebook desde luego está teniendo un año complicado. No sólo por el hecho de que diez altos ejecutivos abandonen la empresa en menos de diez meses, sino también por los diferentes escándalos de seguridad y privacidad que han rodeado a la compañía. El golpe más duro de todos fue Cambridge Analytica, que dejó la confianza en la red social por los suelos. Pero también es relevante los 50 millones de usuarios que han sido afectados por la última brecha de seguridad en la red social.

A pesar de todo esto, Facebook sigue creciendo en ingresos y es una de las grandes tecnológicas que más ingresos genera por publicidad. Y si los usuarios abandonan la red social o no le dan tanto uso como antes, cuenta con ases en la manga como WhatsApp e Instagram, las dos compras más rentables que ha hecho Mark Zuckerberg.