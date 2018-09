Oculus Quest, llegan sin cables y compatibles con el catálogo de Rift, disponibles en primavera de 2019 por 399 dólares

Precisamente en otoño del año pasado Oculus nos presentaba sus gafas de realidad virtual de entrada, las Oculus Go. En ese #OculusConnect4 vimos también un pequeño adelanto del proyecto Santa Cruz, proyecto que ahora ha abandonado la fase de desarrollo y ofrece como resultado unas nuevas gafas de realidad virtual, las Oculus Quest. Saldrán a la venta en primavera del año que viene, y su precio de salida son 399 dólares.

Ficha técnica de Oculus Quest

En la conferencia anual para desarrolladores de Oculus, Mark Zuckerberg acaba de anunciar el último producto de la empresa, las gafas de realidad virtual Oculus Quest. Un nuevo producto independiente que no requiere de conexión a un ordenador o contar con un teléfono en su interior. Las nuevas gafas tienen controladores de movimiento similares a los Oculus Touch y cuentan con un total de cuatro cámaras de gran angular para proporcionar un seguimiento posicionar que permita caminar en el espacio virtual.

Las nuevas gafas Oculus Quest tienen seis grados de libertad y traen el mismo sistema de sonido (pero mejorado según indican) que las Oculus Go para no depender de auriculares externos. En cuanto a la pantalla, utiliza la misma que el modelo de entrada, las Oculus Go, por lo que cuenta con una resolución de 1.600 x 1.440 píxeles por cada ojo.

Catálogo de Oculus Rift, comodidad de Oculus Go

La estrategia de Oculus con estas gafas de consumo que surgen del proyecto Santa Cruz es ofrecer las ventajas de sus otras dos gamas en un mismo producto. Por una parte las Oculus Quest mantienen la independencia total de un ordenador y ofrecen comodidad de uso al no contar con cables ni periféricos externos más allá de los controladores.

Pero por otra parte, también apuestan por ofrecer un contenido de calidad al usuario similar al de las Oculus Rift, su producto estrella. tanto es así que las Oculus Quest serán compatibles con el catálogo de Oculus Rift, por ahora con más de 50 títulos según indica la compañía.

Versiones y precio de Oculus Quest

Las Oculus Quest comenzarán a llegar a los primeros usuarios a partir de primavera de 2019. A falta de conocer el cambio de divisa, tienen un precio de salida de 399 dólares para el modelo de 64 GB de almacenamiento. Se posiciona así en la gama media y completa el catálogo de Oculus.

