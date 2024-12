En China se está vendiendo una GPU de NVIDIA que ni siquiera NVIDIA sabía que tenía

El mercado chino es una auténtica fuente de sorpresas. NVIDIA asegura que la tarjeta gráfica RTX 4010 no existe, pero, sorprendentemente, el responsable del canal de YouTube Budget-Builds Official ha podido comprar una en el mercado chino. Y, al parecer, funciona correctamente. No cabe duda de que esta es una de la historias más exóticas en las que hemos indagado durante las últimas semanas, pero es completamente real.

Al parecer este creador de contenido compró esta extraña tarjeta gráfica en la tienda on-line de una compañía china llamada Shenzen Bitland. La RTX 4010 no aparece en el catálogo oficial de NVIDIA, y, además, el vendedor le dijo que no tenía garantía y que estaba destinada específicamente a las empresas que se dedican al ensamblaje de ordenadores portátiles y de sobremesa. Todo suena un poco turbio, pero el 'youtuber' había comprado antes otros componentes de hardware a este mismo vendedor, y todo había ido bien. Esto fue lo que le dio la confianza que necesitaba para adquirir esta peculiar tarjeta gráfica.

Qué es la RTX 4010 en realidad

El precio de la RTX 4010 en Shenzen Bitland rozaba las 80 libras (unos 96 euros), por lo que era lo suficientemente barata para comprarla sin hacer un gran esfuerzo económico ni asumir grandes riesgos. Eso sí, con las tarifas de importación desde China al final su coste se incrementó hasta las 120 libras (unos 144 euros). Lo interesante es que una vez que llegó a su destino el creador de contenido comprobó que se trataba de una tarjeta gráfica de una sola ranura y perfil bajo, un diseño que a priori encaja como un guante con una solución de gama de entrada, algo que refleja claramente su precio.

Este hardware gráfico tiene 768 'shaders', 4 GB GDDR6 de VRAM, un bus de 64 bits y un ancho de banda de 96 GB/s

Curiosamente, la tarjeta gráfica estaba alojada en el interior de una bolsa antiestática con el logotipo de la empresa estadounidense PNY Technologies, aunque claramente no parecía haber sido fabricada por este ensamblador. Sea como sea al instalarla el software CPU-Z no la reconoció, como cabía esperar, pero identificó que este hardware gráfico tiene 768 shaders, 4 GB GDDR6 de VRAM, un bus de 64 bits y un ancho de banda de 96 GB/s. Poco a poco el misterio se iba disipando. Y es que una GeForce RTX 4060 es mucho más potente que esta supuesta RTX 4010.

En realidad, la exótica RTX 4010 extraída de lo más profundo del mercado chino es una RTX A400, una tarjeta gráfica con microarquitectura Ampere para estaciones de trabajo que es relativamente económica. El vendedor se ha limitado a renombrarla e incrementar en 200 MHz su frecuencia de reloj, aunque también se ha preocupado de que funcione correctamente con los mismos controladores chinos desarrollados por NVIDIA que requiere la RTX 4090D.

La RTX 4010 es, en definitiva, una RTX A400 ligeramente modificada que está destinada a la gama de entrada del mercado de consumo. NVIDIA no tiene en su porfolio ninguna solución gráfica con esta vocación y un precio tan bajo, así que sería una buena idea que tome nota y comercialice una RTX 4010 "oficial" a la que puedan acceder todos los usuarios que tienen un presupuesto comedido.

Imagen | NVIDIA

Más información | Tom's Hardware

En Xataka | La industria china ya "no se fía" de los chips de EEUU. Es una malísima noticia para NVIDIA, Intel y Qualcomm