La industria china ya "no se fía" de los chips de EEUU. Es una malísima noticia para NVIDIA, Intel y Qualcomm

La respuesta de China al último paquete de sanciones desplegado por la Administración estadounidense no ha concluido. Como os explicamos ayer, la primera reacción del Gobierno chino ha consistido en prohibir la exportación de minerales críticos a EEUU. Y entre ellos se encuentran tres elementos químicos esenciales para la industria de los semiconductores, así como algunos materiales que se caracterizan por su extrema dureza, y que, por tanto, pueden ser utilizados para aplicaciones militares.

China no va a entregar a EEUU más galio, germanio y antimonio, entre otros minerales críticos. Y si en el futuro decidiese ejercer aún más presión sobre el país liderado por Joe Biden podría prohibir la exportación de níquel y cobalto, dos elementos químicos utilizados en muchas más aplicaciones que el galio, el germanio y el antimonio. No obstante, esto no es todo. Según SCMP, buena parte de la industria tecnológica china ha optado por actuar con "cautela" a la hora de comprar circuitos integrados a las compañías estadounidenses.

Una desconfianza que puede salir muy cara a NVIDIA, Intel y Qualcomm

La reacción de la industria tecnológica china no es otra cosa que una respuesta adicional a las últimas sanciones impuestas por el Departamento de Comercio de EEUU. El problema al que se enfrenta el Gobierno de Joe Biden es que no parece tratarse de una bravuconada de última hora. Y es que hace apenas unas horas la Sociedad de Internet de China, la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la Asociación de la Industria de Semiconductores de China y la Asociación China de Empresas de Comunicación han hecho declaraciones casi simultáneas en las que invitan a sus miembros a actuar con "cautela" a la hora de comprar chips de EEUU.

La utilización de la palabra "cautela" responde tan solo a su intención de no emplear un tono demasiado agresivo en su mensaje

Es evidente que la utilización de la palabra "cautela" responde tan solo a su intención de no emplear un tono demasiado agresivo en su mensaje. En realidad lo que estas organizaciones están haciendo es invitar a sus miembros a no comprar semiconductores de origen estadounidense en respuesta al último paquete de sanciones de EEUU. En este contexto podemos hacernos dos preguntas muy relevantes: qué empresas estadounidenses resultarían afectadas si realmente las compañías chinas evitan comprar sus circuitos integrados y en qué medida estas últimas pueden permitirse prescindir de la adquisición de estos semiconductores.

Si la industria tecnológica china en su conjunto decide no comprar circuitos integrados diseñados o fabricados en EEUU muchas empresas de este último país resultarían perjudicadas, y entre ellas se encuentran tres gigantes: NVIDIA, Intel y Qualcomm. Las tres continúan vendiendo en China, y, a pesar de la coyuntura actual, este mercado asiático sigue siendo importante para ellas. Por otro lado, las empresas chinas de semiconductores son capaces de producir chips de todo tipo, aunque las tecnologías de integración que tienen a su disposición no son tan avanzadas como las que emplean las empresas de alineación occidental, que no necesariamente occidentales, como Intel, TSMC o Samsung.

En este contexto los semiconductores más relevantes son las GPU para inteligencia artificial (IA). Huawei y Moore Threads son algunas de las compañías chinas que ya tienen en su porfolio chips para IA competitivos, aunque, eso sí, la litografía más avanzada a la que tienen acceso, que a priori son los 7 o 5 nm de SMIC mediante la técnica de multiple patterning, no es tan competitiva como, por ejemplo, los 3 nm de TSMC o Samsung.

En cualquier caso, ahora mismo no está claro que las compañías chinas que decidan dejar de lado completamente los circuitos integrados de las empresas estadounidenses puedan seguir adelante como si tal cosa. Ya veremos qué sucede, pero hay algo evidente: las tecnologías de integración que están en las manos de China no juegan a su favor a la hora de lidiar con EEUU y sus aliados.

