Si ByteDance quiere que TikTok siga operando en EEUU lo tiene fácil: tan sólo tiene que venderlo

Puede que algunos recordéis el culebrón que vivimos con TikTok en verano de 2020. El entonces presidente Donald Trump amenazó con prohibir la aplicación en Estados Unidos a raíz de la sospecha de que se usaba para espiar a los usuarios. Para solucionarlo algunas empresas como Microsoft u Oracle se postularon como potenciales compradoras de esta red social. Cuando Biden se convirtió en el nuevo presidente de EEUU la cuestión acabó volviendo a la normalidad... hasta ahora.

"TikTok nos espía". Ese vuelve a ser el argumento del Gobierno de Estados Unidos, que quiere proteger la seguridad nacional. TikTok pertenece a la empresa china ByteDance, y las sospechas de posible espionaje y de que los datos acaban llegando al gobierno chino llevan años en el candelero.

ByteDance debe vender (parte de) TikTok. Para el Gobierno de Biden solo hay una solución: que ByteDance venda su participación en la versión de TikTok que funciona en Estados Unidos. Como indican en Axios, la app cuenta con más de 100 millones de usuarios en el país norteamericano, y prohibirla tendría un impacto enorme en la rutina diaria de milones de usuarios e incrementaría las tensas relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Más difícil de hacer que de decir. Buena parte de las acciones de ByteDance son propiedad de grandes empresas inversoras, lo que hace difícil que los propietarios de ByteDance se desprendan de su participación. La empresa china está tratando de aliviar la situación con iniciativas como el llamado Project Texas, un conjunto de medidas que TikTok está adoptando junto con Oracle "para separar las funciones y el código backend de sus operaciones en EE.UU. de su rama china". Esa misma iniciativa tiene su versión europea, llamada Project Clover.

RESTRICT Act. Esta propuesta de ley, presentada por un grupo de doce senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos, busca que el gobierno estadounidense pueda prohibir el uso de la app TikTok en el este país. Con ella se otorgarían nuevos mecanismos al gobierno para “mitigar” los riesgos para la seguridad nacional que supone la actividad de negocios tecnológicos “altamente peligrosos” que operan en EEUU.

Una potencial prohibición con un impacto enorme. Prohibir TikTok en Estados Unidos sentaría un precedente preocupante en gobiernos de todo el mundo, que podrían animarse a vetar aplicaciones "non gratas". No solo impediría a los usuarios disfrutar de todos esos contenidos y cortaría las alas a los creadores que están dedicándole tiempo: también beneficiaría de forma clara a rivales controlados por empresas de EEUU (YouTube, Facebook, Twitch, Instagram), permitiendo que potencialmente incrementaran sus ingresos publicitarios, que los anunciantes ya no dedicarían a TikTok. La censura tecnológica controlada por los gobiernos podría convertirse en un problema enorme con la ya conocida excusa de la seguridad nacional.

Europa también sospecha. Esas sospechas son compartidas por otros países y también por la Unión Europea, que ha prohibido que sus funcionarios tengan TikTok en sus dispositivos de trabajo o personales. El Reino Unido acaba de hacer exactamente lo mismo y sigue la estela de otros países. La amenaza de que esa aplicación acabe recolectando datos sensibles es importante, y la UE ha querido aquí cubrirse las espaldas, aunque no hay movimientos aún que indiquen que tenga intención de prohibir la aplicación en el territorio comunitario.

Imagen: Solen Feyissa

