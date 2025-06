Una amenaza existencial se cierne sobre varias empresas de chips de EEUU. Y China es solo uno de sus problemas

Varias compañías estadounidenses involucradas de una forma directa en la industria de los circuitos integrados están sufriendo. Algunas de ellas, de hecho, están coqueteando con la bancarrota. En este contexto es inevitable no pensar en Intel y en la difícil etapa que atraviesa actualmente, pero de la compañía liderada por Lip-Bu Tan hemos hablado mucho durante los últimos meses. Las empresas en las que vamos a indagar en este artículo son más pequeñas, pero, aun así, interpretan un papel muy importante en la industria de los chips de EEUU.

La que peor lo está pasando es, sin lugar a dudas, Wolfspeed. Y es que esta compañía de Durham (Carolina del Norte) se ha declarado oficialmente en bancarrota. Su especialidad es el desarrollo y la fabricación de semiconductores de carburo de silicio (SiC) y nitruro de galio (GaN) para aplicaciones de electrónica de alta potencia, lo que los posiciona como unos circuitos integrados extraordinariamente atractivos para las industrias del coche eléctrico, las energías renovables, los centros de datos, las infraestructuras de carga rápida y las industrias aeroespacial y militar.

Robert Feurle, el director general de Wolfspeed, ha declarado que "tras evaluar las opciones disponibles para fortalecer nuestro balance y ajustar nuestra estructura de capital hemos decidido dar este paso estratégico [declararse en bancarrota y buscar nuevas vías de financiación] porque creemos que colocará a Wolfspeed en la mejor posición posible para el futuro". Un apunte interesante antes de seguir adelante: España ha puesto en marcha el proyecto DioSic con el propósito de contribuir a la independencia de Europa de los semiconductores de carburo de silicio procedentes de China y EEUU.

China no es la única causa de los problemas de las compañías estadounidenses

Wolfspeed no es en absoluto la única empresa de la industria de los chips de EEUU que está en dificultades desde un punto de vista financiero. La filial estadounidense de la compañía israelí Tower Semiconductor, GlobalFoundries, ON Semiconductor, SkyWater Technology o Ayar Labs son algunas de las empresas que también están afrontando dificultades económicas. La competencia procedente de China las está sometiendo a una presión que no deja de incrementarse, pero la competitividad de las compañías chinas no es el único factor que está poniendo en apuros a algunas empresas de chips de EEUU.

La competitividad de las compañías chinas no es el único factor que está poniendo en apuros a algunas empresas de chips de EEUU

Los aranceles vinculados a las importaciones procedentes de China que ha desplegado la Administración estadounidense persiguen proteger el negocio de las empresas de EEUU dentro de su mercado. Sin embargo, la mayor parte de las compañías que he mencionado en el párrafo anterior también vende sus semiconductores fuera de EEUU. Y la competitividad de las empresas chinas en otros mercados es muy alta debido principalmente a dos factores cruciales: sus precios son moderados gracias a unos costes de producción contenidos y la calidad de sus productos es equiparable a la de sus competidores occidentales y asiáticos.

En cualquier caso, los problemas económicos a los que se enfrentan algunos diseñadores y fabricantes de chips estadounidenses no tienen su origen únicamente en la competencia de China. Wolfspeed está en un momento muy delicado porque, más allá de la presión que ejercen sobre ella sus competidores chinos, la demanda global de los semiconductores de alta potencia que produce ha caído.

Además, durante los últimos cinco años se ha endeudado para poder construir nuevas fábricas de circuitos integrados, y actualmente no puede asumir esta carga económica. El panorama de otras empresas estadounidenses que se dedican a los chips no es muy diferente al contexto con el que está lidiando Wolfspeed, por lo que cabe la posibilidad de que a corto o medio plazo otras compañías también entren en bancarrota.

Imagen | Xataka

Más información | GlobalData

