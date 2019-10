Apple cede ante la presión de China y retira la aplicación HKmap utilizada por los protestantes de Hong Kong

Apple ha decidido retirar de la AppStore una aplicación de mapas utilizada por los protestantes de Hong Kong para marcar los movimientos de los policías. Se trata de HKMap, una aplicación que llevaba menos de una semana en la AppStore. Se da la situación que inicialmente Apple denegó su presencia de la AppStore, pero finalmente sí decidió aprobarla. Ahora, menos de un día después que People's Daily, el mayor periódico de China y asociado al Partido Comunista, criticase duramente a HKMap, Apple ha decidido borrarla de su tienda de aplicaciones.

HKMap permite marcar movimiento sobre un mapa de Hong Kong, de la misma manera que otras aplicaciones como Waze permiten a los usuarios realizar anotaciones, pero Apple ha considerado que HKMap no cumple las normas de su tienda ya que habría sido utilizada para emboscar a la policía.

Ante la polémica generada entorno a la aplicación, Apple ha emitido el siguiente comunicado:

Según Reuters, la compañía también habría eliminado BackupHK, una app asociada que serviría como réplica de HKlive.map, la versión web del servicio de mapas que sí está accesible.

Por parte de HKMap, desde su cuenta de Twitter han mostrado su rechazo a la decisión de Apple y explican que no hay evidencias que la aplicación haya sido utilizada para realizar emboscadas. Según los creadores, la app se basa también en contenido público de redes sociales y los moderadores habrían eliminado todo contenido que impulsara una actividad criminal. "La mayoría de reviews de la AppStore sugieren que HKMap mejora la seguridad pública, no lo opuesto", explican.

"La Guía de Revisión de la AppStore es imprecisa, ¿incluye el contenido generado por los usuarios? Estamos seguros que en Facebook, Instagram, Safari, Telegram, Twitter, Waze, WhatsAp... también se incorpora en algún momento puntual contenido que promueve la actividad criminal", escribe el joven desarrollador.

1. We disagree @Apple and @hkpoliceforce 's claim that HKmap App endanger law enforcement and residents in Hong Kong.#HKmap #HKmaplive #HK #Censorship