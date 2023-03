Aplausos para uno y acusaciones para el otro: el contraste de Tim Cook en China y del CEO de TikTok en Estados Unidos

En medio de la creciente tensión en las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos, Tim Cook acaba de llegar a Pekín. El CEO de Apple ha sido recibido entre aplausos, algarabía y admiración. En paralelo, el máximo responsable de TikTok, Shou Zi Chew, está en Washington, pero tiene pocos motivos para celebrar dentro de las fronteras estadounidenses.

Las razones detrás de los viajes de estos ejecutivos de alto nivel son muy diferentes, dan cuenta de un curioso contraste y no están exentas de cierta controversia. Pero, a pesar de todo, tienen algunos puntos en común: tanto Cook como Chew responden a los intereses de las empresas que representan, que son enormes en cantidad de usuarios en todo el mundo.

El sucesor de Steve Jobs ha viajado más de 10.000 kilómetros para participar del Foro de Desarrollo de China, un evento que no se celebraba desde el 2019 y que es de vital importancia para el gigante asiático. Según Bloomberg, es el eje de la nueva estrategia comercial del país, que pretende demostrar que “está de vuelta” en el mundo tras del COVID.

Los organizadores han definido los ejes del foro de este año con el lema “Recuperación económica: oportunidades y cooperación”. En esa línea esperan que participen de manera presencial centenares de representantes de empresas de rubros estratégicos vinculados al país asiático. Entre ellas destacan las de finanzas, tecnología y farmacéutica.

Históricamente el foro se ha presentado como una oportunidad para que los ejecutivos extranjeros dialoguen con los miembros del Partido Comunista Chino sobre los negocios que desarrollan en su territorio. En este sentido, no es ningún secreto que Apple es un actor muy importante en las tierras lideradas por Xi Jinping por un conjunto de factores.

Tim Cook is in Beijing, while Shou Zi Chew is in DC. What a Sino-US relations in 2023 #Apple #TikTok pic.twitter.com/DlzyRtnq60

La compañía de Cupertino, gracias a su asociación con Foxconn y otras empresas, ha confiado al gigante asiático la fabricación de una gran cantidad de sus dispositivos. Además, desde hace tiempo que ofrece sus productos en el país, un mercado masivo de enormes proporciones que, pese a las exigencias comunistas, ha hecho lo posible por no abandonar.

Cook se presenta en este foro como representante de una de las compañías más valiosas del mundo con fuertes lazos con China, tan fuertes que incluso en 2018 fue elegido para copresidir la reunión. Y, antes de esta edición que comenzará mañana sábado, el gran jefe de la marca de la manzana visitó un Apple Store en Sanlitun, Pekín.

La parte de la imagen de portada en la que vemos a Cook corresponde a una selfie capturada durante esta visita inicial. Según el periódico local CQBC, se presentó sorpresivamente en la tienda, lo que automáticamente despertó el interés de los clientes. Como si de una estrella de rock se tratara, no dudaron en sacarse selfies con él.

Ahora bien, no todo parece perfecto en este viaje. Apple ha iniciado un largo proceso para reducir su dependencia de China. Los de Cupertino ya fabrican algunos de sus productos dentro de Estados Unidos y se prepara para inaugurar centros de producción en India y Vietnam, un movimiento que posiblemente no agrade a los funcionarios chinos.

Por otra parte, la visita se produce en medio de la invasión rusa de Ucrania y de la reciente reunión entre Putin y Xi. Además de la creciente tensión comercial se disparó en tiempos de Donald Trump con los bloqueos comerciales y que ha continuado durante la gestión de Joe Biden. Esto nos lleva a los motivos por los que Shou Zi Chew está en Estados Unidos.

TikTok es una de las aplicaciones del momento. En los últimos años ha experimentado un ascenso meteórico a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos se ubica en el tercer puesto del “Top Free App” de la App Store por delante de Instagram, la propuesta de Meta que tiene Reels y otras funciones para competir directamente con la app china.

Pero TikTok ha despertado grandes preocupaciones concernientes a la privacidad y la seguridad nacional del país norteamericano. En su momento, Trump amenazó con vetar la app. Y aunque Biden revocó las medidas que su antecesor había impuesto, elevó el escrutinio sobre la aplicación, escenario que en las últimas semanas no ha hecho más que agravarse.

‘ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government’ — TikTok CEO Shou Zi Chew addressed U.S. lawmakers’ concerns over who owns the popular social media app pic.twitter.com/ZeLxPbLCQQ