"TikTok debería ser prohibida": la comparecencia de su CEO en el Congreso de EEUU le complica aún más la vida

Ayer el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, se presentó a declarar ante el Comité de Energía y Comercio de EEUU. El proceso es el último capítulo de una particular persecución a esta aplicación absolutamente viral que Donald Trump ya amenazó con vetar en Estados Unidos. Esa medida podría acabar produciéndose si TikTok no vende su división estadounidense.

EEUU contra TikTok. Durante el larguísimo proceso, disponible en YouTube, los congresistas del país norteamericanos sometieron a Chew a incesantes preguntas sobre los posibles lazos entre TikTok y el gobierno chino, la gestión de los datos y los efectos dañinos que la app tiene en los niños. El interrogatorio no fue bien para Chew ni para el futuro de TikTok en EEUU. Esta red social se ha convertido en la nueva cabeza de turco de la guerra comercial, política y tecnológica entre EEUU y China.

¿Espía TikTok a los americanos? Los congresistas se mostraron especialmente agresivos con Chew, al que preguntaron varias veces si la app espiaba a los usuarios estadounidenses en beneficio del Gobierno chino. Según The New York Times le cortaban en las respuestas —apenas sí pudo intervenir en el proceso— y le pedían enfadados que contestara con un simple "sí" o "no".

No hay pruebas de que espíe. Lo cierto es que no hay evidencias de ese espionaje, sino sospechas de que existe o al menos del potencial que la herramienta tiene para servir a ese propósito. En 2020 The Washington Post colaboró con un experto en ciberseguridad para analizar en profundidad la aplicación, y reveló que no parece que recolecte más datos de los que recolectan otras redes sociales. Otro análisis del Citizen Lab al año siguiente señaló las mismas conclusiones: no hay evidencias de espionaje.

TikTok's CEO, Shou Chew, testified before the House Committee on Energy and Commerce about data and safety on the social media platform as the US considers a ban on the app.



Here are the key moments you need to see 👇 https://t.co/n9qmfbvtqf pic.twitter.com/8pza53O4ro — Bloomberg (@business) March 23, 2023

En China se oponen a una potencial venta de TikTok. El gobierno de Biden planteaba como opción que TikTok vendiese su división estadounidense para separarla de ByteDance, la compañía china que es dueña de la plataforma. El ministro de comercio de China comentó horas antes del interrogatorio que se oponía a una venta de TikTok, lo que hizo que la cuerda se tensara aún más antes del proceso.

The Chinese government has de facto control of any company whose senior management is is physically in China. If you don’t do what you’re told you’re told you disappear. It has used this control multiple times just in the last year. https://t.co/6eTMab2vkf — Benedict Evans (@benedictevans) March 23, 2023

Chew niega lazos con el gobierno chino. Shou Zi Chew intentó defenderse y explicar que su empresa era independiente. "ByteDance no es propiedad de ni está controlada por el gobierno chino. Es una empresa privada". Los congresistas no le creyeron, y expertos como Benedict Evans explicaba en Twitter cómo la realidad es que el gobierno chino tiene un control de facto sobre cualquier empresa cuya directiva opere físicamente en China. Lo cierto es que esa afirmación parece cierta, sobre todo sabiendo lo que ocurrió con Jack Ma, Alibaba y Ant Group hace unos meses.

“Your platform should be banned. I expect today you’ll say anything to avoid this outcome.”



— House Energy and Commerce Committee Chair Cathy McMorris Rodgers (R-WA) to TikTok CEO Shou Zi Chew pic.twitter.com/wsCv2EOA0p — The Recount (@therecount) March 23, 2023

Acusaciones directas. Como señalan en el NYTimes, más de 50 congresistas mostraron su escepticismo respecto a los comentarios del Sr. Chew. En sus comentarios señalaron que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional, y acusaron a la plataforma de invadir la privacidad de los usuarios, de dañar la salud mental de los jóvenes o de provocar la muerte de algunos de esos adolescentes. Cathy McMorris Rodgers,presidenta del Comité de Energía y Comercio, destacó cómo "TikTok ha elegido repetidamente el camino de más control, más vigilancia y más manipulación. Su plataforma debería ser prohibida. No espero que diga hoy algo que pueda evitar este resultado".

TikTok's CEO, Shou Chew, faced over five hours of questioning from lawmakers of the House Energy and Commerce Committee, reflecting their distrust of the popular video app over its ties to China, data practices and the app's potential effects on children. https://t.co/QctiF4yaXj pic.twitter.com/CwzDS6xNBU — The New York Times (@nytimes) March 23, 2023

La supervivencia de TikTok en EEUU, en peligro. Lindsay Gorman, analista de German Marhsall Fund, una empresa que asesoraba a la administración Biden, explicaba que "El futuro de TikTok en EE.UU. es definitivamente más oscuro e incierto hoy que ayer". La propuesta de TikTok de proteger a los usuarios de EEUU a través de servidores en suelo estadounidense —el llamado Project Texas— no parece ser suficiente, y lo que ha pasado con los datos de usuarios europeos es un precedente claro de esas sospechas. Mientras, Chew explicó que prohibir TikTok sería un ataque contra la libertad de expresión.

Pero prohibirla no es tan fácil. Hace unas semanas varios senadores de los EEUU plantearon una propuesta de ley llamada RESTRICT Act que proporcionaría al gobierno estadounidense la capacidad de investigar y prohibir el uso de tecnologías derivadas de países adversarios a EEUU. Aún así, esa legislación que plantearía la prohibición de TikTok ha encontrado oposición entre los demócratas. Las consecuencias de un cierre nacional serían enormes, y van mucho más allá de la prohibición que varios países han impuesto ya a sus funcionarios.

En Xataka | TikTok, camino a convertirse en una superapp: prepara su gran apuesta hacia los videojuegos móviles