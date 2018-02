Amazon compra Ring por 1000 millones: timbres conectados para controlar la puerta de tu casa

Amazon sigue apostando fuerte en el mercado de la seguridad para el hogar, acaba de comprar Ring por 1.000 millones de dólares, una startup especializada en cámaras de seguridad y otras tecnologías de hogar inteligente. La noticia se la han confirmado fuentes internas a Reuters y GeekWire, y se espera que la adquisición se comunique de forma oficial en las próximas horas.

Se trata de una de las mayores operaciones de la empresa de Jeff Bezos desde la compra de Whole Foods Market el año pasado. Además, Amazon también compró en diciembre la empresa Blink de cámaras y timbres conectados, siendo la adquisición de Ring un nuevo paso en esa misma dirección.

"Los productos y servicios de seguridad para el hogar de Ring han deleitado a los clientes desde el primer día", le ha dicho un portavoz de Amazon en un comunicado. "Estamos entusiasmados de trabajar con este talentoso equipo y ayudarlos en su misión de mantener las casas seguras y protegidas".

Después de que se confirme la operación lo lógico sería que Ring siga operando bajo su propia marca, lo mismo que han hecho la mayoría del resto de empresas que ha ido comprando Amazon. Por lo tanto, aunque es de esperar que empiecen a implementar compatibilidades con Alexa y servicios de Amazon, Ring no dejará de lado otras propuestas, y de hecho ya ha confirmado que están desarrollando un producto para el HomeKit de Apple.

Amazon tiene grandes planes para las tecnologías de hogar conectado, sobre todo para las relacionadas con timbres y puertas. El año pasado presentó Amazon Key, un sistema con el que sus repartidores podrían entrar en tu casa para dejarte los pedidos cuando no estás mientras les observas desde tu móvil mediante una cámara, y este último movimiento parece destinado a permitirles controlar el hardware necesario para ello.

La empresa Ring se ha hecho un nombre en mercados como el estadounidense con sus propuestas, sobre todo con sus timbres conectados a través de WiFi, y equipados con cámaras que detectan cuando alguien está acercándose a tu puerta. Estos timbres te permiten conectarte a ellos desde tu tableta o móvil, e interactuar con la persona que está llamando.

