Amancio Ortega no solo es el único español en el ‘Top 15’ de la lista Forbes de las grandes fortunas, también destaca por ser uno de sus miembros más herméticos, menos aficionado a los focos y de los que guardan con mayor celo su vida privada. A diferencia de Musk o Bezos, el fundador de Zara mantiene un perfil bajo.

De hecho, ha evitado salir en algunas de las fotos más importantes de la crónica de Inditex, como el estreno en Bolsa de la compañía, el 23 de mayo de 2001. Ni siquiera se desplazó a Madrid para estar cerca del parqué. Se cuenta que se día acudió a trabajar como de costumbre a las oficinas de Arteixo, en A Coruña.

Por eso sorprende que haya contado algo de su infancia.

¿Qué ha pasado?

Si buscas en Google verás que hay unas declaraciones de Amancio Ortega sobre su infancia que han corrido como la pólvora durante los últimos cuatro meses: “En casa no había nada de nada, pero nos educaron en valores”.

La frase la publicó Clarín en agosto y desde entonces la han replicado medios como la revista Woman o, más recientemente, nuestros compañeros de Bebés y más. En realidad, no se trata de declaraciones nuevas. Las recogió en su día la periodista Covadonga O´Shea, autora de ‘Así es Amancio Ortega’ (2008), una obra armada gracias a testimonios del propio Ortega y gente cercana a él.

¿Por qué tanto interés? Porque nos retrotrae a los orígenes de uno de los hombres más ricos del mundo, una celebridad que, sin embargo, siempre ha rehuido las cámaras. Lo explicaba bien la cadena BBC en 2011 en una crónica titulada “El misterioso hombre detrás la mayor fortuna de España”.

En ella José Robledo, colaborador de la cadena británica, dejaba esta observación: “A pesar de ser el hombre más rico de España, Ortega ha logrado librarse de entrevistas y paparazis. Solo se conocen frases que le han arrebatado en alguna carrera de caballos (una de sus pasiones) y fotos distantes”.

Hoy manejamos bastantes más datos de él (los paparazis han acabado cobrándose algún que itro robado) y sabemos de su afición por los yates o su empeño por convertirse en el mayor magnate inmobiliario del planeta.

Sin embargo sigue siendo reacio a conceder entrevistas. En 2014 Luis Gómez contaba en El País que el empresario se ha negado a charlar con medios como Trend o The New York Times, quien intentó hacerle cambiar de opinión (sin éxito) enviándole un dosier con sus entrevistas a líderes mundiales.

Con O´Shea hizo una excepción. Y gracias a ello conocemos algunas pinceladas sobre los primeros años de Ortega, quien si bien hizo fortuna en Galicia tiene sus raíces algo más al norte, en Busdongo de Arbás, un pequeño pueblo de León.

Allí, en la vertiendo sur del puerto de Pajares, nació el 28 de marzo de 1936. Su padre era un ferroviario vallisoletano y en ese momento estaba destinado en la región como “montador de enclavamientos”. De él adquirió su obsesión por la puntualidad: “No me gusta fallar a una cita y menos ser impuntual”.

Cuando Ortega tenía ocho meses la familia se mudó a Tolosa y pasados unos años, en 1944, su padre recibió un nuevo destino en A Coruña. “Cuando Amancio, que entonces acababa de cumplir ocho años, recuerda aquella etapa, ya en tierras gallegas, se le viene a la cabeza una época muy difícil de la posguerra. cuando echa la mirada atrás afirma que en su casa nunca oyó hablar de la guerra, pero que está seguro de que su padre lo debió de pasar muy mal”.

¿Y a partir de entonces? Su carrera arrancó en una camisería local, donde trabajaba como “chico para todo”. De allí pasó a otro negocio en el que siguió aprendiendo cómo funcionaba el comercio y el sector de la moda y, ya en los 60, dio un paso clave con una firma que se dedicó a elaborar batas de boatiné.

El resto de su historia es la de un éxito empresarial fulgurante: de la apertura de la primera tienda en Galicia, en los 70, a su estreno en Bolsa en mayo de 2001.

Hoy Inditex es un titán con más de 5.500 tiendas repartidas por todo el mundo y Ortega es un habitual de los primeros puestos del ranking Forbes, además del hombre más acaudalado de España. De ahí el interés del breve resumen que nos ha dejado de su niñez: “No había nada de nada, pero nos educaron en valores”.

Imagen | GTRES

Vía | Bebés y más

En Xataka | Cuánto dinero tiene Amancio Ortega: cómo se distribuye la fortuna del hombre más rico de España